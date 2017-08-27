Роберто Манчини: "Зенит" не до конца укомплектован"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после матча 8-го тура с "Ростовом" (0:0) положительно оценил выступление своей команды в первой части чемпионата России, который прерывается на игры сборных. Также он дал понять, что ждет новичков до закрытия трансферного окна.
– Довольны ли вы тем, как закончилась первая часть чемпионата? Какие планы на паузу?
– Очень доволен! Одержали много побед. Мы не до конца укомплектованы. Надеюсь, до закрытия трансферного окна исправим эту ситуацию. А потом немного отдохнем и вернемся к кропотливой работе.
– Можно сказать, что Нобоа набирает необходимую форму? Вы довольны его игрой?
– Он провел хороший матч. Но ему еще есть куда расти. (Сергей ЯРЕМЕНКО)
Напомним, что в летнее трансферное окно "Зенит" пополнили пять аргентинцев - Краневиттер, Маммана, Дриусси, Паредес и Ригони, а также Полоз, Ерохин, Богаев, Кузяев, Терентьев, Нобоа, Панюков и Рукас.
PiratDen
нужен ЦЗ и креатив, игроков уровня Широкова конечно трудно найти но искать надо!
23:22
Нефилим
Вот ЦСКА, блин, пипец как не укомплектован...
23:21
Tribunal Z
И свиньи, пожалуйста, идите к себе жрать своё пойло, не нужно здесь вонять
23:21
Tribunal Z
Манчини ни копейки не давайте больше до следующего трансферного окна, купили столько игроков что на три года хватит, все команды в лиге и такой возможности не имели. Можно ещё потратить, если только Лигу Европы выиграть, а если Манчини не выиграет, то пусть тратит со своего кармана!
23:20
Tribunal Z
Obl2007 ты чего смотришь в чужой карман? Насчёт народных то свою любимую песню засунь себе в то самое место или в дурку ложись, ни слова правды.
23:18
199
За границей все играют так же по два, а то и по три матча в неделю и не скулят. Продайте газпром, купите Реал или Баварию и может тогда мистер успокоится.Не можешь - откажись от ЛЕ. Баклан итальянский.
23:18
Alexthegreat31
Да уж! И добавить нечего))) у кого то бюджет, а у кого то - "возьмём из бюджета сколько захотим"))
23:12
Vlafy
О, свиньи-злопыхатели подтянулись. Посмотрите в таблицу и утрите сопли.
23:11
Лоуренс Аравийский
Не хватает Моуринио,Зидана,Адвоката,Садырина,Морозова,Фергюсона,Лобановского.
22:56
баламошка
Что это? Вирус Боаша-Плаческу начал действовать?
22:54
spetrov
.
22:52
spetrov
Мы не до конца укомплектованы. --- Доооо :)
22:51
Obl2007
Когда же звенит нажрется вдоволь на народные деньги ?????
22:48
MaMoHTuK
Не до конца укомплектован? Это ПЯТЬ ))))
22:41