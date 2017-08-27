Роберто Манчини: "Зенит" не до конца укомплектован"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после матча 8-го тура с "Ростовом" (0:0) положительно оценил выступление своей команды в первой части чемпионата России, который прерывается на игры сборных. Также он дал понять, что ждет новичков до закрытия трансферного окна.

– Довольны ли вы тем, как закончилась первая часть чемпионата? Какие планы на паузу?

– Очень доволен! Одержали много побед. Мы не до конца укомплектованы. Надеюсь, до закрытия трансферного окна исправим эту ситуацию. А потом немного отдохнем и вернемся к кропотливой работе.

– Можно сказать, что Нобоа набирает необходимую форму? Вы довольны его игрой?

– Он провел хороший матч. Но ему еще есть куда расти. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Напомним, что в летнее трансферное окно "Зенит" пополнили пять аргентинцев - Краневиттер, Маммана, Дриусси, Паредес и Ригони, а также Полоз, Ерохин, Богаев, Кузяев, Терентьев, Нобоа, Панюков и Рукас.