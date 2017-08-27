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22:34 | Футбол — РФПЛ

Роберто Манчини: "Зенит" не до конца укомплектован"

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Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после матча 8-го тура с "Ростовом" (0:0) положительно оценил выступление своей команды в первой части чемпионата России, который прерывается на игры сборных. Также он дал понять, что ждет новичков до закрытия трансферного окна.

– Довольны ли вы тем, как закончилась первая часть чемпионата? Какие планы на паузу?

– Очень доволен! Одержали много побед. Мы не до конца укомплектованы. Надеюсь, до закрытия трансферного окна исправим эту ситуацию. А потом немного отдохнем и вернемся к кропотливой работе.

– Можно сказать, что Нобоа набирает необходимую форму? Вы довольны его игрой?

– Он провел хороший матч. Но ему еще есть куда расти. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Напомним, что в летнее трансферное окно "Зенит" пополнили пять аргентинцев -  Краневиттер, Маммана, Дриусси, Паредес и Ригони, а также Полоз, Ерохин, Богаев, Кузяев, Терентьев, Нобоа, Панюков и Рукас.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 8-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (14)
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PiratDen

нужен ЦЗ и креатив, игроков уровня Широкова конечно трудно найти но искать надо!

23:22

Нефилим

Вот ЦСКА, блин, пипец как не укомплектован...

23:21

Tribunal Z

И свиньи, пожалуйста, идите к себе жрать своё пойло, не нужно здесь вонять

23:21

Tribunal Z

Манчини ни копейки не давайте больше до следующего трансферного окна, купили столько игроков что на три года хватит, все команды в лиге и такой возможности не имели. Можно ещё потратить, если только Лигу Европы выиграть, а если Манчини не выиграет, то пусть тратит со своего кармана!

23:20

Tribunal Z

Obl2007 ты чего смотришь в чужой карман? Насчёт народных то свою любимую песню засунь себе в то самое место или в дурку ложись, ни слова правды.

23:18

199

За границей все играют так же по два, а то и по три матча в неделю и не скулят. Продайте газпром, купите Реал или Баварию и может тогда мистер успокоится.Не можешь - откажись от ЛЕ. Баклан итальянский.

23:18

Alexthegreat31

Да уж! И добавить нечего))) у кого то бюджет, а у кого то - "возьмём из бюджета сколько захотим"))

23:12

Vlafy

О, свиньи-злопыхатели подтянулись. Посмотрите в таблицу и утрите сопли.

23:11

Лоуренс Аравийский

Не хватает Моуринио,Зидана,Адвоката,Садырина,Морозова,Фергюсона,Лобановского.

22:56

баламошка

Что это? Вирус Боаша-Плаческу начал действовать?

22:54

spetrov

.

22:52

spetrov

Мы не до конца укомплектованы. --- Доооо :)

22:51

Obl2007

Когда же звенит нажрется вдоволь на народные деньги ?????

22:48

MaMoHTuK

Не до конца укомплектован? Это ПЯТЬ ))))

22:41