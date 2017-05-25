Ринат Билялетдинов: "Возвращение Бердыева напрашивается"

Бывший главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов прокомментировал информацию "СЭ" о возможном возвращении Курбана Бердыева на пост наставника казанской команды.

– Пока это все на уровне слухов и версий, – сказал Билялетдинов. – Как говорят про игроков, вошел в сферу интересов. Это может оказаться достоверной гипотезой или даже реальностью. Время покажет. Можно долго рассуждать о прошлом, почему я пришел в клуб, когда Бердыева уже не было. Принимавшие решение люди, наверное, чем-то его объяснили. Мне даже не интересно, остались ли они у руля или нет. Конечно, напрашивается, что эта гипотеза достоверна, но опять же сейчас много направлений для размышлений.

По информации "СЭ" Бердыев может быть назначен главным тренером "Рубина" в субботу после заседания Попечительского совета клуба. (Евгений БЕЛОУСОВ)