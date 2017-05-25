В субботу Бердыев возглавит "Рубин"

По информации "СЭ", в субботу после заседания Попечительского совета "Рубина" главным тренером команды, с большой долей вероятности, будет объявлен Курбан Бердыев.
Попечительский совет, подведя итоги завершившегося сезона (команда, имея задачу по выходу в еврокубки, заняла лишь 9-е место), утвердит Бердыева. Со штабом прежнего тренера команды, Хави Грасией, контракт будет расторгнут.
Напомним, Бердыев работал в "Рубине" с августа 2001-го по декабрь 2013-го. За этот период времени команда дважды выиграла чемпионат России, дважды взяла Суперкубок и один раз – Кубок России. С Бердыевым связано и наивысшее достижение "Ростова" в чемпионате страны – второе место в прошлом сезоне, после чего команда участвовала в Лиге чемпионов. (Сергей ЕГОРОВ)
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Lexx Luger
возвращение блудного сына
13:26
rusfed 2.0
Эксклюзив от СЭ: Бердыев в Спартаке
13:23
ЮКИ
полный пипец Р.!
13:20
RW_55
вы уже туркмена два раза в Спартак "назначали"))
13:19
Exlipse
СЭ, подождите пока трубить, ведь были же заголовки: "Официально. Бердыев в Спартаке". Всякое может случиться
13:18
сп@рт@к
Первая мысль: как хорошо, что в ЛЕ вышел Краснодар, а не Ростов.
13:18
Exsorsist
.
13:16
Exsorsist
Официально Бердыев не был тренером Ростова и контракт, как тренер не заключал. Все может быть...
13:15
serzheo
Бабог в Ростове нет. Все понятно.
13:14
GajMarij
Великий тренер займет 8 место и превзойдет Грасию. 30 матчей уродливого оборонительного футбола.
13:14
зенит-супер-чемпион
туркмен возвращается. в ростове с деньгами облом.
13:13
Kupservas
Пора за болтовню кое кого привлекать...
13:13
Kolyutchiy
Хм.. Опять Навас ,Нобоа и Азмун в Рубин? :))))))))))) Чота уже ржу
13:13
shur
Конец Ростову.
13:12
Лохматый
Он уже так раз Спартак возглавил. Тогда тоже писали: "Через 2 дня Бердыев возглавит Спартак"...
13:12