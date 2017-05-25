13:10 | ФУТБОЛ — РФПЛ

В субботу Бердыев возглавит "Рубин"

Курбан БЕРДЫЕВ возвращается в "Рубин". Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
Курбан БЕРДЫЕВ возвращается в "Рубин". Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
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Вице-президент "Ростова" Курбан БЕРДЫЕВ.Бердыев - не волшебник

По информации "СЭ", в субботу после заседания Попечительского совета "Рубина" главным тренером команды, с большой долей вероятности, будет объявлен Курбан Бердыев.

Попечительский совет, подведя итоги завершившегося сезона (команда, имея задачу по выходу в еврокубки, заняла лишь 9-е место), утвердит Бердыева. Со штабом прежнего тренера команды, Хави Грасией, контракт будет расторгнут.

Напомним, Бердыев работал в "Рубине" с августа 2001-го по декабрь 2013-го. За этот период времени команда дважды выиграла чемпионат России, дважды взяла Суперкубок и один раз – Кубок России. С Бердыевым связано и наивысшее достижение "Ростова" в чемпионате страны – второе место в прошлом сезоне, после чего команда участвовала в Лиге чемпионов. (Сергей ЕГОРОВ)

День выборов: что ждет Луческу, Семина, Бердыева? //
Бердыев первый кандидат в "Рубин" в случае расставания с Грасией //
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Курбан Бердыев: "Останусь ли я в "Ростове"? Я еще не принял решения"

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Материалы сюжета: Бердыев: возвращение в Казань
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КОММЕНТАРИИ (15)
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Lexx Luger

возвращение блудного сына

13:26

rusfed 2.0

Эксклюзив от СЭ: Бердыев в Спартаке

13:23

ЮКИ

полный пипец Р.!

13:20

RW_55

вы уже туркмена два раза в Спартак "назначали"))

13:19

Exlipse

СЭ, подождите пока трубить, ведь были же заголовки: "Официально. Бердыев в Спартаке". Всякое может случиться

13:18

сп@рт@к

Первая мысль: как хорошо, что в ЛЕ вышел Краснодар, а не Ростов.

13:18

Exsorsist

.

13:16

Exsorsist

Официально Бердыев не был тренером Ростова и контракт, как тренер не заключал. Все может быть...

13:15

serzheo

Бабог в Ростове нет. Все понятно.

13:14

GajMarij

Великий тренер займет 8 место и превзойдет Грасию. 30 матчей уродливого оборонительного футбола.

13:14

зенит-супер-чемпион

туркмен возвращается. в ростове с деньгами облом.

13:13

Kupservas

Пора за болтовню кое кого привлекать...

13:13

Kolyutchiy

Хм.. Опять Навас ,Нобоа и Азмун в Рубин? :))))))))))) Чота уже ржу

13:13

shur

Конец Ростову.

13:12

Лохматый

Он уже так раз Спартак возглавил. Тогда тоже писали: "Через 2 дня Бердыев возглавит Спартак"...

13:12