В субботу Бердыев возглавит "Рубин"

По информации "СЭ", в субботу после заседания Попечительского совета "Рубина" главным тренером команды, с большой долей вероятности, будет объявлен Курбан Бердыев.

Попечительский совет, подведя итоги завершившегося сезона (команда, имея задачу по выходу в еврокубки, заняла лишь 9-е место), утвердит Бердыева. Со штабом прежнего тренера команды, Хави Грасией, контракт будет расторгнут.

Напомним, Бердыев работал в "Рубине" с августа 2001-го по декабрь 2013-го. За этот период времени команда дважды выиграла чемпионат России, дважды взяла Суперкубок и один раз – Кубок России. С Бердыевым связано и наивысшее достижение "Ростова" в чемпионате страны – второе место в прошлом сезоне, после чего команда участвовала в Лиге чемпионов. (Сергей ЕГОРОВ)

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