Рауль Рианчо: "Глушаков - высокооплачиваемый футболист. Почему он должен работать в дубле?"

Бывший и.о. главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо пояснил свою позицию по полузащитника Дениса Глушакова. Хавбек был переведен в молодежку из-за конфликта с предыдущим главным тренером Массимо Каррерой. После отставки Карреры Рианчо вернул его в основу.

- За Дениса просили два раза, - сказал Рианчо. - Группа опытных футболистов. Ребров, Боккетти, другие… Все понимали, что отстранение лидера не может пройти бесследно. А Глушаков был лидером команды. Он летом на выборах капитана получил 15 голосов. Это много. Как минимум 15 человек могли задаться вопросом. И к мнению этих 15 надо было прислушаться. Я лично просил за него. Объяснил Массимо позицию. Но он настоял на своем.

Глушаков - высокооплачиваемый футболист, капитан команды. Почему он должен работать в дубле? За что ему платят? Несмотря на весь ужас, что раздавался с трибун, я вернул Дениса в тренировочный процесс, и новый тренер может рассчитывать на этого игрока. И уже дальше решать, как с ним поступить. (Дмитрий Зеленов, Мария Маркова)

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