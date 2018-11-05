Промес поддержал Глушакова

Нападающий "Севильи" Квинси Промес на русском языке поддержал свою бывшую команду "Спартак" и капитана красно-белых Дениса Глушакова. Болельщики москвичей негативно встретили возвращение хавбека в основной состав, освистывали и оскорбляли его по ходу домашних матчей - с "Анжи" в Кубке (1:0) и в 13-м туре РПЛ с "Уралом" (1:2).

– Никто не заботится о том, чтобы этот чемпионат (по всей видимости, Промес хотел написать чемпион. - Прим. "СЭ") был моим братом навсегда, продолжайте борьбу со "Спартаком", – написал Промес в Инстаграме.

Сториз в Инстаграме Квинси Промеса. Фото instagram.com

26-летний голландский нападающий выступал за "Спартак" с 2014 года, в сезоне-2016/17 вместе со "Спартаком" стал чемпионом России, а этим летом перешел в "Севилью" после провала красно-белых в отборочном турнире Лиги чемпионов.

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