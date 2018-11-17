Президент "Урала" – о решении возложить расходы по внедрению системы ВАР на клубы: "А если она стоит два миллиарда, где их взять?!"

Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал "СЭ" решение РФС возложить расходы по внедрению и эксплуатации системы ВАР со следующего сезона на премьер-лигу и клубы.

– Мы пока даже не знаем, сколько это будет стоить. Никакой конкретики еще нет. А если завтра скажут, что это будет стоить, к примеру, два миллиарда? И где клуб будет их искать? – говорит Иванов. – Я лично не раз высказывался против системы ВАР, потому что ошибаются все. Считаю неправильным возлагать расходы по внедрению ВАР на лигу и клубы. Почему клубы должны за это платить? В этом вопросе надо искать какие-то другие пути. Вот соберемся на обсуждение по ВАР, лига доложит, с кем нам заключать какие договора. Может быть, будут какие-то предложения по расходам. (Елена Григорьевская)

За ВАР придется платить клубам