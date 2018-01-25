После Англии карьеру Погребняк так и не "перезапустил"

После успешного для сборной России чемпионата Европы-2008 сразу четыре футболиста из ее состава заключили контракты с клубами английской премьер-лиги, а несколько позже к ним добавился и нападающий Павел Погребняк, который пропустил турнир из-за травмы. Он задержался в Британии дольше всех: на счету форварда более сотни матчей и тридцать голов. А вот после возвращения на родину карьера Погребняка пошла по наклонной. (Алексей МОРОЗ, Ярослав СУСОВ)

Статистика игроков сборной России, уехавших в Англию после чемпионата Европы-2008

* В скобках – матчи в премьер-лиге

** В первый раз Аршавин вернулся в "Зенит" в аренду

"Динамо" расторгло контракт с Погребняком