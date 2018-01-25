23:18 25 января | Футбол — РФПЛ

После Англии карьеру Погребняк так и не "перезапустил"

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После успешного для сборной России чемпионата Европы-2008 сразу четыре футболиста из ее состава заключили контракты с клубами английской премьер-лиги, а несколько позже к ним добавился и нападающий Павел Погребняк, который пропустил турнир из-за травмы. Он задержался в Британии дольше всех: на счету форварда более сотни матчей и тридцать голов. А вот после возвращения на родину карьера Погребняка пошла по наклонной. (Алексей МОРОЗ, Ярослав СУСОВ)

Статистика игроков сборной России, уехавших в Англию после чемпионата Европы-2008

Игроки

Клубы в Англии

Годы в Англии

В чемпионате Англии

Возраст на момент возвращения в Россию

Клубы в России после возвращения

В чемпионате России

 

 

 

Игры

Голы

 

 

Игры

Голы

Юрий ЖИРКОВ

 Челси

2009 - 2011

29

0

27

Анжи, Динамо, Зенит

139

8

Роман ПАВЛЮЧЕНКО

Тоттенхэм

2008 - 2012

78

21

30

Локомотив, Кубань, Урал, Арарат

114 (103)

30 (21)

Динияр БИЛЯЛЕТДИНОВ

Эвертон

2009 - 2012

59

8

26

Спартак, Анжи, Торпедо, Рубин

66

10

Андрей АРШАВИН

Арсенал

2009 - 2013

105

23

30/32**

Зенит, Кубань

53

6

Павел ПОГРЕБНЯК

Фулхэм, Рединг

2012 - 2015

106 (41)*

30 (11)

31

Динамо

25 (17)

1 (1)

* В скобках – матчи в премьер-лиге
** В первый раз Аршавин вернулся в "Зенит" в аренду

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Патриот Сибири

Да уж, кто-то в 26 еще в перспективных ходит, а Билялетдинов уже вернулся после 3 лет в Англии для перезапуска карьеры...

07:30

DMF

karlikf1 Шансы Пиноккио давали и при Кобелеве и дальше... Результат - НОЛЬ Доверие не может быть безграничным, хотя если вы родственник этого балласта, тогда ваш коммент понятен)

01:37

karlikf1

Для того, чтобы перезапустить карьеру, нужно как минимум доверие тренера и руководства клуба. Допускаю, что ни того, ни другого у Погребняка с какого-то момента перестало иметь место. Он при ком пришёл, кто его позвал - Кобелев. Где оказался Кобелев к концу чемпионата 2015/2016, за несколько туров - нигде, на улице. Всё, а летом 2016 перед I лигой в Динамо новая власть, новая метла как говорится, "новый вектор развития", как это сейчас модно обозначать, в котором Погребняк со своей многомиллионной получкой оказался лишним элементом.

23:52 25 января