После Англии карьеру Погребняк так и не "перезапустил"

После успешного для сборной России чемпионата Европы-2008 сразу четыре футболиста из ее состава заключили контракты с клубами английской премьер-лиги, а несколько позже к ним добавился и нападающий Павел Погребняк, который пропустил турнир из-за травмы. Он задержался в Британии дольше всех: на счету форварда более сотни матчей и тридцать голов. А вот после возвращения на родину карьера Погребняка пошла по наклонной. (Алексей МОРОЗ, Ярослав СУСОВ)
Статистика игроков сборной России, уехавших в Англию после чемпионата Европы-2008
|
Игроки
|
Клубы в Англии
|
Годы в Англии
|
В чемпионате Англии
|
Возраст на момент возвращения в Россию
|
Клубы в России после возвращения
|
В чемпионате России
|
|
|
|
Игры
|
Голы
|
|
|
Игры
|
Голы
|Челси
|
2009 - 2011
|
29
|
0
|
27
|
139
|
8
|
2008 - 2012
|
78
|
21
|
30
|
114 (103)
|
30 (21)
|
2009 - 2012
|
59
|
8
|
26
|
66
|
10
|
2009 - 2013
|
105
|
23
|
30/32**
|
53
|
6
|
2012 - 2015
|
106 (41)*
|
30 (11)
|
31
|
25 (17)
|
1 (1)
* В скобках – матчи в премьер-лиге
** В первый раз Аршавин вернулся в "Зенит" в аренду
- Рубин
- Анжи
- Андрей Аршавин
- Локомотив М (футбол)
- Зенит СПб
- Динияр Билялетдинов
- Челси
- Кубань (Футбол)
- Тоттенхэм
- Спартак (футбол)
- Динамо Москва (футбол)
- Арсенал Лондон
- Роман Павлюченко
- Урал Ек
- Торпедо М
- Фулхэм
- Эвертон
- Павел Погребняк
- Юрий Жирков
- Рединг
- Арарат Москва
Патриот Сибири
Да уж, кто-то в 26 еще в перспективных ходит, а Билялетдинов уже вернулся после 3 лет в Англии для перезапуска карьеры...
07:30
DMF
karlikf1 Шансы Пиноккио давали и при Кобелеве и дальше... Результат - НОЛЬ Доверие не может быть безграничным, хотя если вы родственник этого балласта, тогда ваш коммент понятен)
01:37
karlikf1
Для того, чтобы перезапустить карьеру, нужно как минимум доверие тренера и руководства клуба. Допускаю, что ни того, ни другого у Погребняка с какого-то момента перестало иметь место. Он при ком пришёл, кто его позвал - Кобелев. Где оказался Кобелев к концу чемпионата 2015/2016, за несколько туров - нигде, на улице. Всё, а летом 2016 перед I лигой в Динамо новая власть, новая метла как говорится, "новый вектор развития", как это сейчас модно обозначать, в котором Погребняк со своей многомиллионной получкой оказался лишним элементом.
23:52 25 января