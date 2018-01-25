"Динамо" расторгло контракт с Погребняком

Как стало известно "СЭ", "Динамо" в одностороннем порядке расторгло контракт с 34-летним нападающим Павлом Погребняком.

Форвард перешел в московский клуб в конце августа 2015 года, подписав контракт, рассчитанный до 30 июня 2018-го. В сезоне-2017/18 он провел за "Динамо" один матч, 29 октября выйдя на замену в игре чемпионата России с "Тосно" (0:1).

Павел Погребняк. Хроника пикирующего бомбардира