22:19 25 января | Футбол — РФПЛ

"Динамо" расторгло контракт с Погребняком

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Как стало известно "СЭ", "Динамо" в одностороннем порядке расторгло контракт с 34-летним нападающим Павлом Погребняком.

Форвард перешел в московский клуб в конце августа 2015 года, подписав контракт, рассчитанный до 30 июня 2018-го. В сезоне-2017/18 он провел за "Динамо" один матч, 29 октября выйдя на замену в игре чемпионата России с "Тосно" (0:1).

Павел Погребняк. Хроника пикирующего бомбардира

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Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
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КОММЕНТАРИИ (19)
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Edmundo.Baldivieso

Наконец-то!

23:46 25 января

karlikf1

Ну какая же это бомба. По мне, так ожидаемое развитие событий. Человек толком не играет, а получает огромные деньги. Вероятно руководством клуба была поставлена задача перед юрдепартаментом - найти зацепки, чтобы расторгнуть. Вот и вся недолга относительно этой "бомбы".

23:44 25 января

Serenky25

Был бы в наблюдательном совете не зайчик Степашка, а Лаврентий Палыч...

23:30 25 января

Старый болельщик Динамо

В суд то надо вытащить тех, кто с ним контракт заключал.

23:16 25 января

John-Vorchun

Динамо,что за клуб нынче,раньше,видел воочию,а сейчас?

23:15 25 января

KirShev

Больше, чем 1 лям не отсудит. Думаю и такой суммы не будет фигурировать. Иногда опухоль удаляют с помощью операции. Больно, но удалять надо, иначе смерть. А так есть шанс, что новое здоровое образуется. Поддерживаю!!!!!

22:57 25 января

oleg din

пора бы объявить о подписании контракта с с Фёдором Черных

22:49 25 января

DMF

Всем Динамикам поздравления!)))

22:49 25 января

oleg din

молодцы динамо всё же сбросили эту обозу ,уволен за прогул и всё по делу и плюс 9 лям рублей поимели за чужую форму что нацепил

22:48 25 января

serzheo

Давай Пашка, засуди этих мошенников.

22:45 25 января

oleg.bob

Давно пора было! Холява!!!

22:41 25 января

ЗА Россию!

Гребень как игрок-днище,а как шаристый чел-молодец!Тяжело сейчас на халяву вообще что-либо заработать,а тут такие бабки и на халяву,молодец Пашка!

22:39 25 января

asc0002

*причитающееся

22:38 25 января

asc0002

Выплатили все прочитающееся и расторгли контракт).

22:37 25 января

rusfed 2.0

судиться будет, конечно

22:35 25 января

shpasic

ну, что, получили с него 20 миллионов евро?)) всё будет наоборот - он вас засудит))

22:30 25 января

Жорик Вартанов

могут расторгнуть либо оплатив неустойку либо за серьезное нарушение

22:29 25 января

warning_CSKA_is_here

фига, вот разбирательств будет, походу, раз в одностороннем порядке, Пашка-то не оставит этого)

22:26 25 января

Shast1983.83

Вот и конец истории буратины

22:24 25 января