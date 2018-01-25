"Динамо" расторгло контракт с Погребняком

Как стало известно "СЭ", "Динамо" в одностороннем порядке расторгло контракт с 34-летним нападающим Павлом Погребняком.
Форвард перешел в московский клуб в конце августа 2015 года, подписав контракт, рассчитанный до 30 июня 2018-го. В сезоне-2017/18 он провел за "Динамо" один матч, 29 октября выйдя на замену в игре чемпионата России с "Тосно" (0:1).
Edmundo.Baldivieso
Наконец-то!
23:46 25 января
karlikf1
Ну какая же это бомба. По мне, так ожидаемое развитие событий. Человек толком не играет, а получает огромные деньги. Вероятно руководством клуба была поставлена задача перед юрдепартаментом - найти зацепки, чтобы расторгнуть. Вот и вся недолга относительно этой "бомбы".
23:44 25 января
Serenky25
Был бы в наблюдательном совете не зайчик Степашка, а Лаврентий Палыч...
23:30 25 января
Старый болельщик Динамо
В суд то надо вытащить тех, кто с ним контракт заключал.
23:16 25 января
John-Vorchun
Динамо,что за клуб нынче,раньше,видел воочию,а сейчас?
23:15 25 января
KirShev
Больше, чем 1 лям не отсудит. Думаю и такой суммы не будет фигурировать. Иногда опухоль удаляют с помощью операции. Больно, но удалять надо, иначе смерть. А так есть шанс, что новое здоровое образуется. Поддерживаю!!!!!
22:57 25 января
oleg din
пора бы объявить о подписании контракта с с Фёдором Черных
22:49 25 января
DMF
Всем Динамикам поздравления!)))
22:49 25 января
oleg din
молодцы динамо всё же сбросили эту обозу ,уволен за прогул и всё по делу и плюс 9 лям рублей поимели за чужую форму что нацепил
22:48 25 января
serzheo
Давай Пашка, засуди этих мошенников.
22:45 25 января
oleg.bob
Давно пора было! Холява!!!
22:41 25 января
ЗА Россию!
Гребень как игрок-днище,а как шаристый чел-молодец!Тяжело сейчас на халяву вообще что-либо заработать,а тут такие бабки и на халяву,молодец Пашка!
22:39 25 января
asc0002
*причитающееся
22:38 25 января
asc0002
Выплатили все прочитающееся и расторгли контракт).
22:37 25 января
rusfed 2.0
судиться будет, конечно
22:35 25 января
shpasic
ну, что, получили с него 20 миллионов евро?)) всё будет наоборот - он вас засудит))
22:30 25 января
Жорик Вартанов
могут расторгнуть либо оплатив неустойку либо за серьезное нарушение
22:29 25 января
warning_CSKA_is_here
фига, вот разбирательств будет, походу, раз в одностороннем порядке, Пашка-то не оставит этого)
22:26 25 января
Shast1983.83
Вот и конец истории буратины
22:24 25 января