13:24 | Футбол — РФПЛ

Понтус Вернблум: "Игра с "Зенитом" была очень жесткая, агрессивная"

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Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум после домашнего матча 14-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:0) отметил, что воскресная игра получилась жесткой и агрессивной. Он подчеркнул, что в условиях плотного графика футболистам необходимо быстро забывать предыдущие встречи.

 
Вчера. Москва. ЦСКА - &quot;Зенит&quot; - 0:0. Потасовка с участием защитника армейцев МАРИУ ФЕРНАНДЕСА (справа), главного тренера петербуржцев Роберто МАНЧИНИ (слева) и его помощника Игоря СИМУТЕНКОВА.На "Зенит" наезжают

– Игра была очень жесткая, агрессивная, - цитирует пресс-служба ЦСКА Вернблума. - Мы не смогли забить, не создали много голевых моментов. Но нам противостояла очень хорошая команда. В целом результатом можно быть довольным.

– Как удалось быстро оставить позади негативный исход матча Лиги чемпионов с "Базелем" (0:2)? Команда буквально летала по полю...

– Когда матчи идут один за другим, необходимо быстро забывать о прошедшем и готовиться к следующему. Нет времени переживать по поводу прошлых поединков. Нам необходимо было полностью сосредоточиться на "Зените", что мы и сделали.

– Что можете сказать о судействе?

– Все играли от ножа, с предельной концентрацией. Не было жестких и грубых подкатов, которые тянули бы на предупреждение. Три желтые карточки к 11-й минуте подпортили игру. Все ждали от поединка бури эмоций, жесткой борьбы. Но не было чересчур грубых фолов, надо было давать игре развиваться. С такими ситуациями надо справляться, управлять ходом матча. Если сразу раздать карточки, игра притупляется и становится скучной.

– 26 тысяч зрителей собрались на стадионе, была фантастическая поддержка. Это помогло?

– Болельщики были великолепными, как всегда. Мы очень хотели подарить им три очка, но не создали большого количества моментов. Старались, но не получилось.

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Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/pontus-wernbloom-v-tselom-rezultatom-mozhno-byt-dovolnym/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 14-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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unfan

У тебя все игры такие, лесоруб хренов...

14:25