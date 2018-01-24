"Локомотив" на официальной странице в Твиттере опубликовал кадр из товарищеского матча против "Тяньцзинь Цюаньцзянь", состоявшегося в рамках 12 дня сборов. Португальский хавбек Мануэл Фернандеш красно-зеленых мастерски в подкате выбил мяч из-под ног нападающего китайской команды Алешандре Пату. Встреча завершилась ничьей - 1:1.
Кто забил первый гол "Локо" в 2018-м? Конечно, Фарфан!
Алешандре Пато не устоял под натиском Ману Фернандеша: слоу-мо 12-го дня #РЖДтренировочныесборы. pic.twitter.com/dyXykObJuk– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 23 января 2018 г.
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нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo ---- http://krati.co/kachok
07:36
sakusda
о_0,дайте ему орден!
07:26