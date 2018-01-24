Подкат дня: Фернандеш против Пату. Видео

"Локомотив" на официальной странице в Твиттере опубликовал кадр из товарищеского матча против "Тяньцзинь Цюаньцзянь", состоявшегося в рамках 12 дня сборов. Португальский хавбек Мануэл Фернандеш красно-зеленых мастерски в подкате выбил мяч из-под ног нападающего китайской команды Алешандре Пату. Встреча завершилась ничьей - 1:1.

Кто забил первый гол "Локо" в 2018-м? Конечно, Фарфан!