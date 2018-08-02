Отец Смолова - о ДТП с участием сына: "Не справился с давлением на ЧМ-2018... Такая полоса"

Отец нападающего "Краснодара" и сборной России Федора Смолова Михаил заявил, что ДТП, в которое попал форвард в ночь на среду, стало конечной точкой в неудачной полосе.

- Не справился с давлением на турнире, и, как следствие, все остальное, - сказал Михаил Смолов в эфире Пятого канала. - Авария - это конечная точка.

Я даже не знаю кто с ним в машине был. Подробностей не распрашивал. Конечно, он под впечатлением от произошедшего. Переживает сильно. Это не первая причина для переживания у него за последние 2-3 месяца. Бывает такое, такая полоса.

Ранее сообщалось, что в ночь на 1 августа футболист попал в аварию, разбив принадлежащую его девушке машину BMW M5 First Edition – стоимость автомобиля, выпущенного ограниченной серией в 400 экземпляров, начинается от 9 миллионов рублей. Смолов снес дорожное ограждение, которое коммунальщики оценили в 58 тысяч рублей.

Черное лето Смолова. Он попал в ДТП //

Смолов разбил машину за 9 миллионов рублей. Что об этом известно