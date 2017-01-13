Олег Кузьмин: "Мне 35 лет, но конкуренции и лимита никогда не боялся"

Защитник "Рубина" Олег Кузьмин подчеркнул, готов бороться за место в основном составе. При этом 35-летний россиянин надеется, что его не будет беспокоить поврежденное колено. Напомним, он получил травму в конце прошлого сезона, из-за которого не поехал на Euro-2016. Летом Кузьмин перенес операцию, а в текущем розыгрыше чемпионата России не появлялся на поле.

- На данный момент все вроде бы хорошо. Остальное будет видно на сборах, - сказал капитан казанцев. - Работаю в общей группе и надеюсь на лучшее.

- Был ли у вас какой-то разговор с Хави Грасией?

- За последние полгода нет.

- Какие ожидания от второй части сезона для команды и для вас лично?

- Для команды: как можно выше подняться в таблице и выполнить задачу пробиться в еврокубки. Для себя: главное - здоровье. Надеюсь, что колено не будет беспокоить. Готов ли я сыграть? Покажут сборы.

- Не боитесь конкуренции за место в составе?

- Все-таки мне уже 35 лет, и я прошел через многое. Конкуренции и лимита никогда не боялся. Всегда готов бороться за место в основном составе.

- Десять матчей на сборах - это не много?

- Для футболистов это, наоборот, хорошо. Всегда лучше играть, чем тренироваться.

- По футболу соскучились?

- Конечно! Когда смотришь со стороны - это одно, а когда играешь - совсем другое. Силы и желание еще есть, главное, чтобы здоровье позволяло. (Артур ЕНИКЕЕВ)