Олег Кононов: "Краснодар" с пользой провел перерыв на матчи сборных"

Главный тренер "Краснодара" Олег Кононов в преддверии игры 6-го тура чемпионата России против "Уфы" отметил, что во время перерыва на матч национальных команд несколько травмированных футболистов сумели вернуться в строй. Специалист подчеркнул, что команда усердно готовилась к предстоящей встрече.

– Мы проделали большую работу во время перерыва, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Кононов. – Ребята много трудились, у нас были как индивидуальные тренировки, так и двухразовые. В строй подошли травмированные игроки, так что мы с пользой провели время.

Определенные изменения в нашем составе имеются. Гранквист не восстановился до конца, поэтому он не попал в стартовый состав. Та же история и с Ахмедовым.

Трансляция матча "Уфа" - "Краснодар"