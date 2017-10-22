Олег Кононов: "Главное для "Ахмата" – найти баланс между обороной и атакой"

Главный тренер "Ахмата" Олег Кононов в эфире канала "Наш Футбол" перед матчем 14-го тура чемпионата России с "Уралом" подчеркнул, что его команда все еще работает над своей игрой. Встреча начнется в 14.00 по московскому времени.

– "Ахмат" по-разному играет дома, полагаясь на тотальный контроль мяча, и на выезде. С чем связано?

– Не могу сказать, что у нас получается тотальный контроль и дома, и уж тем более на выезде. Мы идем к этому, работаем над тем, чтобы улучшить игру. Но в большей степени добираемся баланса между обороной и атакой. Как выходит – так выходит, но это показывает, что мы работаем, движемся по своему пути.

Трансляция матча "Урал" - "Ахмат"