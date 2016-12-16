Новый спортивный директор "Локомотива" – немец Штоффельсхаус

По данным "СЭ", немец Эрик Штоффельсхаус займет пост спортивного директора "Локомотива". Этот 46-летний специалист не слишком широко известен в футбольных кругах. С 2006 по 2009 год он работал в "Шальке", а впоследствии трудился в Канаде на должности спортивного директора клубов из Оттавы и Торонто.
Интересно, что по основной специальности Штоффельсхаус – экономист по сбыту и снабжению. В дальнейшем он получил образование в сфере спортивного менеджмента и тренерскую лицензию. На первых порах он тренировал детей 11 - 12 лет, затем работал в системе "Шальке" с юношескими командами.
Напомним, что на этой неделе "Локомотив" расторг контракт с Игорем Корнеевым, занявшим пост спортивного директора железнодорожников с лета этого года. (Дмитрий СИМОНОВ)
Vlаdimir
Ну если ".... Этот 46-летний специалист не слишком широко известен в футбольных кругах ..", то каким образом о нем узнали в Локомотиве???? У РЖД представительство в Канаде?
16:28
jаhlexx
thearistarx, осталось выпилить из жизни поганых хейтеров вроде тебя и усилить нападение.
16:18
thearistarx
осталось тренера нормального найти
16:09
fanfir
Понятно почему Курбан Бекиевич в это болото не полез, не удивлюсь, что Локо повторит путь Динамо.
16:08
DV1981
баламошка,с какой радости?радуемся,что баба свалила и забрала с собой всю свою вшивую команду.Авгиевы конюшни уже почти разгребли,теперь нужно двигаться вверх
16:03
баламошка
Паровозики, уже скучаете по Ольке?
15:58
баламошка
Шальке-шляпа, Дортмунд рулит.
15:58
alex-ls
опять чье-то кумовье...
15:47