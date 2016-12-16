Новый спортивный директор "Локомотива" – немец Штоффельсхаус

По данным "СЭ", немец Эрик Штоффельсхаус займет пост спортивного директора "Локомотива". Этот 46-летний специалист не слишком широко известен в футбольных кругах. С 2006 по 2009 год он работал в "Шальке", а впоследствии трудился в Канаде на должности спортивного директора клубов из Оттавы и Торонто.

Интересно, что по основной специальности Штоффельсхаус – экономист по сбыту и снабжению. В дальнейшем он получил образование в сфере спортивного менеджмента и тренерскую лицензию. На первых порах он тренировал детей 11 - 12 лет, затем работал в системе "Шальке" с юношескими командами.

Напомним, что на этой неделе "Локомотив" расторг контракт с Игорем Корнеевым, занявшим пост спортивного директора железнодорожников с лета этого года. (Дмитрий СИМОНОВ)