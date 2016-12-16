15:35 16 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ

Новый спортивный директор "Локомотива" – немец Штоффельсхаус

0
0
0
11

По данным "СЭ", немец Эрик Штоффельсхаус займет пост спортивного директора "Локомотива". Этот 46-летний специалист не слишком широко известен в футбольных кругах. С 2006 по 2009 год он работал в "Шальке", а впоследствии трудился в Канаде на должности спортивного директора клубов из Оттавы и Торонто.

Интересно, что по основной специальности Штоффельсхаус – экономист по сбыту и снабжению. В дальнейшем он получил образование в сфере спортивного менеджмента и тренерскую лицензию. На первых порах он тренировал детей 11 - 12 лет, затем работал в системе "Шальке" с юношескими командами.

Напомним, что на этой неделе "Локомотив" расторг контракт с Игорем Корнеевым, занявшим пост спортивного директора железнодорожников с лета этого года. (Дмитрий СИМОНОВ)

0
0
0
11
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (11)
Войти, чтобы оставить комментарий

S.U.B.A.

А что вы против него имеете?Вы видели его уже в работе?Или просто потому,что он немец?

19:04 16 декабря

ЗлобныйЖиртрест

ДОЗВОН ГУБЕР наверно предки русские

17:38 16 декабря

ДОЗВОН ГУБЕР

Нормальная СЛАВЯНСКАЯ фамилия....

16:45 16 декабря

Vlаdimir

Ну если ".... Этот 46-летний специалист не слишком широко известен в футбольных кругах ..", то каким образом о нем узнали в Локомотиве???? У РЖД представительство в Канаде?

16:28 16 декабря

jаhlexx

thearistarx, осталось выпилить из жизни поганых хейтеров вроде тебя и усилить нападение.

16:18 16 декабря

thearistarx

осталось тренера нормального найти

16:09 16 декабря

fanfir

Понятно почему Курбан Бекиевич в это болото не полез, не удивлюсь, что Локо повторит путь Динамо.

16:08 16 декабря

DV1981

баламошка,с какой радости?радуемся,что баба свалила и забрала с собой всю свою вшивую команду.Авгиевы конюшни уже почти разгребли,теперь нужно двигаться вверх

16:03 16 декабря

баламошка

Паровозики, уже скучаете по Ольке?

15:58 16 декабря

баламошка

Шальке-шляпа, Дортмунд рулит.

15:58 16 декабря

alex-ls

опять чье-то кумовье...

15:47 16 декабря

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ