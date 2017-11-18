Миодраг Божович: "Если обе команды недовольны судейством, значит, арбитр отработал хорошо"

Главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович после матча 17-го тура чемпионата России против "Рубина" (0:0) высказал мнение, что команде было бы трудно отыграться, если казанцам удалось бы забить. Специалист выразил надежду на то, что в следующем туре сможет принять участие травмированный нападающий Эванс Кангва.

– Игра была тяжелой. В первом тайме "Рубин" был чуть-чуть лучше, у них был момент, могли забить, – сказал Божович. – Думаю, отыграться нам было бы трудно. Во втором тайме мы играли получше, было два хороших момента: когда Джорджевич убежал к воротам, но не сумел забить, и когда Горбатенко пробил по воротам, и Джанаев очень хорошо вытащил. Но, думаю, игра была ничейная. Не могу сказать, что мы сегодня заслужили победу.

– Сегодня "Арсенал" выглядел несколько необычно: из обороны выходили не через пас, как всегда, а длинными передачами. Это такая установка была, или игра так пошла?

– Установки такой не было. Игра такая получилась, действительно было много длинных передач. Первый тайм мы проиграли по единоборствам, прошлось действовать так.

– Сегодня в заявке не было Кангвы. Что с ним произошло?

– Он вчера на тренировке почувствовал дискомфорт в области задней поверхности бедра, и мы не хотели рисковать. Надеюсь, в следующем матче он сможет выйти на поле.

– Согласны, что именно креативности и активности Кангвы сегодня "Арсеналу" не хватило?

– Может быть, скорости его не хватило. Он умеет создать остроту, но думаю, что дело прежде всего в "Рубине". Казанцы нас очень хорошо накрывали, мы играли медленно и не успевали создавать моменты.

– Курбан Бекиевич раскритиковал работу арбитра, сказал, что было несколько эпизодов, когда можно было ставить пенальти в ворота "Арсенала". Какие у вас впечатления от судейства?

– У меня впечатление такое, что раз "Рубин" недоволен судейством, а мы тоже недовольны, то, думаю, он хорошо отсудил. (Петр ПОРТЯНСКИЙ)

Трансляция матча "Арсенал" – "Рубин"