Михаил Гащенков: "Ушел из "Локо", потому что мне сказали, что я старый"

Полузащитник "Амкара" Михаил Гащенков после победы над "Локомотивом" (1:0) в матче 10-го тура чемпионата России отметил, что в команде нет паники из-за слабого старта в сезоне. Перед сегодняшним туром пермяки шли на последнем месте, благодаря победе поднялись на 14-ю строчку. Именно Гащенков забил единственный мяч в ворота "Локо" на первой минуте встречи.

– Ваша команда забила мяч на первой минуте. Это взбодрило "Амкар"?

– Гол, конечно, изменил исход матча. "Локомотиву" нужно было идти отыгрываться. Но я думаю, мы в любом случае играли бы вторым номером и ловили соперника на контратаках.

– Для вас был особенный матч? Вы ведь воспитанник "Локомотива".

– Я не воспитанник, а был в системе команды. Конечно, приятно забивать любой мяч. Но три очка дают за каждую победу. Просто "Локомотив" является одним из лидеров чемпионата.

– Почему все-таки вы ушли из "Локомотива"?

– Меня взвали в офис "Локомотива-2" и сказали, что надо искать команду, что я очень старый, идет смена поколения. Мне было двадцать два года.

– "Амкар" не очень уверенно стартовал в чемпионате России. Эта победа придаст уверенности?

– Конечно. Нам надо исправлять ситуацию. Паники никакой нет. Все знают, как надо играть. Сегодня мы продемонстрировали самоотдачу. Я думаю, все ребята также будут биться, и сражаться за результат, и мы исправим ситуацию. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)