13:19 | Футбол — РФПЛ

Матч "Тосно" – "Рубин" перенесен в Саранск

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Матч 22-го тура чемпионата России между "Тосно" и "Рубином" перенесен из Санкт-Петербурга в Саранск, сообщает пресс-служба казанцев. Встреча пройдет на стадионе "Старт".

– Перенос связан с отсутствием технической возможности проведения матча на СК "Петровский" в связи с установлением в Санкт-Петербурге аномально низких температур, – говорится в сообщении "Рубина".

Встреча между командами состоится 10 марта и начнется в 19.00 по московскому времени.

"Тосно" идет на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 23 очка. "Рубин" занимает 11-ю строчку с 24-мя баллами.

Дополнительная информация

http://www.rubin-kazan.ru/ru/news_items/7653-s-tosno-sygraem-v-saranske

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (15)
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Edmundo.Baldivieso

Матч пройдет не на новой арене, а на синтетическом "Старте"!

17:20

blue-white!

А что, распил-арену жалко предоставить?)))

16:04

Производственник

Монте-Кристо (Мститель) . вечный идиот из семьи идиотов

15:50

Монте-Кристо (Мститель) .

Смысл переноса заключен в том, что стадионов понастроили, а они и даром там никому не нужны. Страна идиотов и идиотизма. Вот и переносят туда матчи. Тосно дали денег. И видимо дали немало.

15:37

AndreyV

Я давно предлагал чемпионат на Кипре большей частью проводить. Один хрен никому не нужен. Если у команды посещаемость домашних матчей меньше 10к - на Кипр.

15:22

shpasic

могли бы и на Распил-Арену попроситься.

15:01

kutuzo zdes

если честно то думал вырвусь на Пашу Погребняка гляну. Вырвался...в мордовию...да ну на...

14:57

kutuzo zdes

из москвы столица как из навоза пуля, сами ничем управлять не могут и другим не дают, а ещё сидят на мешках с деньгами как захарченки, а толку нет максимум на что способны так это лужники перестроить в очередной раз ну или пятиэтажки снести...

14:56

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Уж лучше бы в Турции сыграли! Ну ,а то что в эрфээсике и эрфепээлика сидят идиоты давно ясно.

14:53

kutuzo zdes

я всегда говорил, что в москве футболом управляют тупари. 10 марта прогноз погоды, в Санкт-Петербурге - 0 градусов в Саранске - 6!!! Где логика москвичи?

14:49

crazysun78

в саранске по прогнозу -10 в день матча.. )) че-то мутят... возможно, питерские девочки сообщили властям, что будут гульбанить до утра 11-го... ))

14:44

marsey

придумали бы другую, более адекватную отговорку, что ли :) а то при ноле градусов играть нельзя, а при минус 14 можно :) идиотизм просто

14:27

shpasic

если до этого были морозы, то поле сразу же убьют.

13:57

Edmundo.Baldivieso

Реально! 0 градусов! Что за решение, кто его принял и на чем оно основано? Что за идиотский чемпионат!?

13:54

elnik67

По прогнозам синоптиков 10-го марта в Питере к вечеру будет около нуля. Это разве аномально низкая температура???

13:45

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