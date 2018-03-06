Матч "Тосно" – "Рубин" перенесен в Саранск

Матч 22-го тура чемпионата России между "Тосно" и "Рубином" перенесен из Санкт-Петербурга в Саранск, сообщает пресс-служба казанцев. Встреча пройдет на стадионе "Старт".

– Перенос связан с отсутствием технической возможности проведения матча на СК "Петровский" в связи с установлением в Санкт-Петербурге аномально низких температур, – говорится в сообщении "Рубина".

Встреча между командами состоится 10 марта и начнется в 19.00 по московскому времени.

"Тосно" идет на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 23 очка. "Рубин" занимает 11-ю строчку с 24-мя баллами.