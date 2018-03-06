Матч "Тосно" – "Рубин" перенесен в Саранск

Матч 22-го тура чемпионата России между "Тосно" и "Рубином" перенесен из Санкт-Петербурга в Саранск, сообщает пресс-служба казанцев. Встреча пройдет на стадионе "Старт".
– Перенос связан с отсутствием технической возможности проведения матча на СК "Петровский" в связи с установлением в Санкт-Петербурге аномально низких температур, – говорится в сообщении "Рубина".
Встреча между командами состоится 10 марта и начнется в 19.00 по московскому времени.
"Тосно" идет на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 23 очка. "Рубин" занимает 11-ю строчку с 24-мя баллами.
Дополнительная информация
http://www.rubin-kazan.ru/ru/news_items/7653-s-tosno-sygraem-v-saranske
Edmundo.Baldivieso
Матч пройдет не на новой арене, а на синтетическом "Старте"!
17:20
blue-white!
А что, распил-арену жалко предоставить?)))
16:04
Производственник
Монте-Кристо (Мститель) . вечный идиот из семьи идиотов
15:50
Монте-Кристо (Мститель) .
Смысл переноса заключен в том, что стадионов понастроили, а они и даром там никому не нужны. Страна идиотов и идиотизма. Вот и переносят туда матчи. Тосно дали денег. И видимо дали немало.
15:37
AndreyV
Я давно предлагал чемпионат на Кипре большей частью проводить. Один хрен никому не нужен. Если у команды посещаемость домашних матчей меньше 10к - на Кипр.
15:22
shpasic
могли бы и на Распил-Арену попроситься.
15:01
kutuzo zdes
если честно то думал вырвусь на Пашу Погребняка гляну. Вырвался...в мордовию...да ну на...
14:57
kutuzo zdes
из москвы столица как из навоза пуля, сами ничем управлять не могут и другим не дают, а ещё сидят на мешках с деньгами как захарченки, а толку нет максимум на что способны так это лужники перестроить в очередной раз ну или пятиэтажки снести...
14:56
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Уж лучше бы в Турции сыграли! Ну ,а то что в эрфээсике и эрфепээлика сидят идиоты давно ясно.
14:53
kutuzo zdes
я всегда говорил, что в москве футболом управляют тупари. 10 марта прогноз погоды, в Санкт-Петербурге - 0 градусов в Саранске - 6!!! Где логика москвичи?
14:49
crazysun78
в саранске по прогнозу -10 в день матча.. )) че-то мутят... возможно, питерские девочки сообщили властям, что будут гульбанить до утра 11-го... ))
14:44
marsey
придумали бы другую, более адекватную отговорку, что ли :) а то при ноле градусов играть нельзя, а при минус 14 можно :) идиотизм просто
14:27
shpasic
если до этого были морозы, то поле сразу же убьют.
13:57
Edmundo.Baldivieso
Реально! 0 градусов! Что за решение, кто его принял и на чем оно основано? Что за идиотский чемпионат!?
13:54
elnik67
По прогнозам синоптиков 10-го марта в Питере к вечеру будет около нуля. Это разве аномально низкая температура???
13:45