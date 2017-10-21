Массимо Каррера: "Спартак" будет догонять "Зенит" до самого конца"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 14-го тура Лиги чемпионов против "Амкара" (0:0) отметил, что команде остается только принять итоговый результат. Специалист подчеркнул, что красно-белые сделали все для победы.
– Насколько эта ничья неприятна в том смысле, что была возможность подобраться к "Зениту"?
– Конечно, она неприятна. Мы старались победить. Увы, не получилось. Но это футбол, и мы должны принять этот результат. Мы сделали все, чтобы победить, я не могу ни на кого жаловаться и предъявлять претензии.
– "Спартак" все еще в гонке за чемпионство?
– Мы будем догонять до самого конца. Чемпионат не закончился. Матч за матчем будем пытаться набирать как можно больше очков. (Михаил ГОНЧАРОВ)
эдпитер
даже комментировать не хочется про концы....
22:02
alar
Вместо слов надо бы хотя бы из 21 ударов по воротам половину попадать в створ, а не каких- то жалких четыре!!!!
21:58
Баск
А конец уже близко. Чтобы стать чемпионом (смотрите предыдущие чемпионаты) надо набрать 64 очка. Если Спартак победит во ВСЕХ оставшихся матчах, то наберет 69 очков. Так что еще хотя бы 3 ничиьх и здравствуй экс. А ведь еще и первый круг не закончился.
21:57
Tribunal Z
Может надо сначала подобраться к Локомотиву и другим командам? Или в стане Спартака считают что Локомотив и ЦСКА уже позади? И на чём догонять будете до конца? Лыжи и коньки дать?
21:47
Bossonn
До самого конца?))) До гланд?))))
21:46
vovaklg
не догоните, тех также судят
21:46
Last_angel
с такой игрой - нет
21:43
Arkadiy1976
До чьего конца?
21:37
igorkuz45
Но не догонит. Ну не шмогла я.)))
21:37
kaduly
Хотя бы конюшню для начала догоните
21:36
pushgun
при таком судействе как сегодня, когда пенальти в ворота Спартака не ставятся, то да будет догонять до конца... Но, не догонит(((
21:36
doomkapnz
Звучит смешно. Для начала Спартаку нужно догнать еще пару команд, которые сейчас выше него в таблице.
21:35