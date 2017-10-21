Массимо Каррера: "Спартак" будет догонять "Зенит" до самого конца"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 14-го тура Лиги чемпионов против "Амкара" (0:0) отметил, что команде остается только принять итоговый результат. Специалист подчеркнул, что красно-белые сделали все для победы.

– Насколько эта ничья неприятна в том смысле, что была возможность подобраться к "Зениту"?

– Конечно, она неприятна. Мы старались победить. Увы, не получилось. Но это футбол, и мы должны принять этот результат. Мы сделали все, чтобы победить, я не могу ни на кого жаловаться и предъявлять претензии.

– "Спартак" все еще в гонке за чемпионство?

– Мы будем догонять до самого конца. Чемпионат не закончился. Матч за матчем будем пытаться набирать как можно больше очков. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Трансляция матча "Спартак" – "Амкар"