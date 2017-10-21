21:31 | Футбол — РФПЛ

Массимо Каррера: "Спартак" будет догонять "Зенит" до самого конца"

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 14-го тура Лиги чемпионов против "Амкара" (0:0) отметил, что команде остается только принять итоговый результат. Специалист подчеркнул, что красно-белые сделали все для победы.

– Насколько эта ничья неприятна в том смысле, что была возможность подобраться к "Зениту"?

– Конечно, она неприятна. Мы старались победить. Увы, не получилось. Но это футбол, и мы должны принять этот результат. Мы сделали все, чтобы победить, я не могу ни на кого жаловаться и предъявлять претензии.

– "Спартак" все еще в гонке за чемпионство?

– Мы будем догонять до самого конца. Чемпионат не закончился. Матч за матчем будем пытаться набирать как можно больше очков. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Трансляция матча "Спартак" – "Амкар"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 14-й тур
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КОММЕНТАРИИ (12)
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эдпитер

даже комментировать не хочется про концы....

22:02

alar

Вместо слов надо бы хотя бы из 21 ударов по воротам половину попадать в створ, а не каких- то жалких четыре!!!!

21:58

Баск

А конец уже близко. Чтобы стать чемпионом (смотрите предыдущие чемпионаты) надо набрать 64 очка. Если Спартак победит во ВСЕХ оставшихся матчах, то наберет 69 очков. Так что еще хотя бы 3 ничиьх и здравствуй экс. А ведь еще и первый круг не закончился.

21:57

Tribunal Z

Может надо сначала подобраться к Локомотиву и другим командам? Или в стане Спартака считают что Локомотив и ЦСКА уже позади? И на чём догонять будете до конца? Лыжи и коньки дать?

21:47

Bossonn

До самого конца?))) До гланд?))))

21:46

vovaklg

не догоните, тех также судят

21:46

Last_angel

с такой игрой - нет

21:43

Arkadiy1976

До чьего конца?

21:37

igorkuz45

Но не догонит. Ну не шмогла я.)))

21:37

kaduly

Хотя бы конюшню для начала догоните

21:36

pushgun

при таком судействе как сегодня, когда пенальти в ворота Спартака не ставятся, то да будет догонять до конца... Но, не догонит(((

21:36

doomkapnz

Звучит смешно. Для начала Спартаку нужно догнать еще пару команд, которые сейчас выше него в таблице.

21:35