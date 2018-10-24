Массимо Каррера: "Лучший матч при мне в "Спартаке" - с "Севильей"

Экс-главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера навал лучший и худший матч красно-белых под его руководством.

- Где вы так научились русскому языку? В социальных сетях каждому игроку отвечаете на русском языке.

- Я действительно начинал учить русский язык. Я его начал учить, но продолжить было тяжело. Есть онлайн-переводчик, он мне помогал. Я учил язык, но это слишком сложно.

- За всю карьеру в "Спартаке" можете назвать лучший и худший матч?

- Только лучший помню, худшие забыл. Канонический матч – с "Севильей". Это был волшебный вечер для всех, в том числе для болельщиков. Что касается поражения, то это "Ливерпуль". Это два противоположных состояния. (Александр Рогулев)

22 октября было объявлено об уходе 54-летнего Карреры с поста главного тренера "Спартака". Итальянский специалист возглавлял команду с лета 2016 года. Под руководством Карреры красно-белые выиграли чемпионат России сезона-2016/17 и Суперкубок России-2017.

В текущем сезоне "Спартак" после 11 туров занимает 7-е место в РПЛ, имея в активе 18 очков.

Все о чемпионате России - здесь