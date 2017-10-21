Максим Канунников: "Хочу извиниться перед партнерами за промах в игре с "Динамо"

Нападающий "Рубина" Максим Канунников после матча 14-го тура чемпионата России против "Динамо" (0:0) отметил, что казанцам нужно работать над всеми аспектами игры, информирует клубная пресс-служба. Форвард подчеркнул, что второй тайм команда провела лучше первого.

– Почему сегодня не удалось забить, хотя было много моментов?

– Не удалось, значит, не удалось. Просто хотелось бы извиниться перед партнерами. Очень хороший второй тайм, сегодня столько моментов создали, в частности, и для меня, не забил... Извиняюсь перед ними и перед болельщиками, которые заслужили победу. Но зацикливаться на этом не нужно, так как если об этом думать, то можно сойти с ума.

– В моменте, когда били с линии вратарской мяч улетел выше, потому что попали не той частью ноги?

– Ну, вы видели, как я ударил. Поэтому без комментариев.

– Что сделать, чтобы "Казань Арена" полностью заполнялась?

– Нужно забивать свои моменты и зарабатывать три очка, тогда и приходить будут больше.

– Согласны, что в первом тайме стадион вел себя довольно тихо и уже намного активнее во втором?

– Второй тайм, в целом, мы неплохо провели, и агрессивней, и очень много моментов было, нужно было цепляться за победу. Моментов в каждой игре мы не так много создаем, а сегодня было их столько, но не смогли даже один забить.

– Над чем надо работать, чтобы забивать?

– Над всем. На тренировках забиваем, в играх – нет.

Трансляция матча "Рубин" – "Динамо"