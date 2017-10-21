Максим Канунников: "Хочу извиниться перед партнерами за промах в игре с "Динамо"

Нападающий "Рубина" Максим Канунников после матча 14-го тура чемпионата России против "Динамо" (0:0) отметил, что казанцам нужно работать над всеми аспектами игры, информирует клубная пресс-служба. Форвард подчеркнул, что второй тайм команда провела лучше первого.
– Почему сегодня не удалось забить, хотя было много моментов?
– Не удалось, значит, не удалось. Просто хотелось бы извиниться перед партнерами. Очень хороший второй тайм, сегодня столько моментов создали, в частности, и для меня, не забил... Извиняюсь перед ними и перед болельщиками, которые заслужили победу. Но зацикливаться на этом не нужно, так как если об этом думать, то можно сойти с ума.
– В моменте, когда били с линии вратарской мяч улетел выше, потому что попали не той частью ноги?
– Ну, вы видели, как я ударил. Поэтому без комментариев.
– Что сделать, чтобы "Казань Арена" полностью заполнялась?
– Нужно забивать свои моменты и зарабатывать три очка, тогда и приходить будут больше.
– Согласны, что в первом тайме стадион вел себя довольно тихо и уже намного активнее во втором?
– Второй тайм, в целом, мы неплохо провели, и агрессивней, и очень много моментов было, нужно было цепляться за победу. Моментов в каждой игре мы не так много создаем, а сегодня было их столько, но не смогли даже один забить.
– Над чем надо работать, чтобы забивать?
– Над всем. На тренировках забиваем, в играх – нет.
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http://rubin-kazan.ru/ru/news_items/7349-maksim-kanunnikov-bolelschiki-zasluzhili-pobedu