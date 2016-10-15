Максим Калиниченко: "Мельгарехо может заменить Промеса"

Бывший полузащитник "Спартака" Максим Калиниченко в преддверии матча 10-го тура чемпионата России против "Ростова" в интервью "СЭ" назвал игрока, который смог бы заменить травмированного нападающего Квинси Промеса.
– Промес – потеря потерь?
– Полноценно заменить голландца действительно сложно. Тем более он впервые пропустит матч в чемпионате России за все время пребывания в "Спартаке". Мы привыкли, что это лидер, ключевой исполнитель. Но при этом другие футболисты получат шанс.
– Кто?
– Например, Мельгарехо. Я, правда, слышал, что клуб собирается зимой его продавать. Но пока-то парагваец в команде. Мне Лоренсо всегда нравился. Универсальный футболист с очень хорошими данными.