Максим Боков: "Еременко принимал допинг? ЦСКА своих не бросает"

Экс-защитник ЦСКА Максим Боков не верит, что Роман Еременко специально принимал запрещенные вещества, и уверен, что клуб не бросит своего игрока в такой ситуации. Однако Боков не верит в то, что дисквалификацию Романа Еременко могут отменить. Ранее УЕФА временно отстранил футболиста на 30 дней.

– Не ожидал подобного от Романа, – говорит Боков. – Может быть, уже есть подтверждение этого факта, но полных разбирательств еще не было. Как попал в его организм этот допинг? Сам Еременко его принимал или это случайность? Тут еще надо досконально разбираться и понять, стоит ли его вообще обвинять. Не стоит сваливать всю вину на него одного.

– Как думаете, удастся ли ЦСКА избежать наказания, как в эпизоде с Алексеем Березуцким и Игнашевичем?

– Не верю, что дисквалификацию отменят. Но клуб обязательно примет меры и сделает все, что от него зависит. ЦСКА никогда своих не бросает! Мы видели много моментов, когда спортсмены принимали допинг, сами того не зная. Может, здесь именно такой случай. Не думаю, что Еременко сам принимал запрещенные препараты. (Ярослав СУСОВ)