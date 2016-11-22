Магомед Оздоев: "Отменим лимит - приедут Месси, Роналду и Пайет?"

Полузащитник "Рубина" Магомед Оздоев высказался за лимит на легионеров в чемпионате России. По его мнению, отмена лимита не повлияет на уровень местных и иностранных футболистов. На данный момент в премьер-лиге действует схема "6+5" (не больше 6 иностранцев на поле во время матча).

- Лимит в любом случае нужен, - сказал Оздоев в эфире программы "Культ тура". - Отменим лимит - будем привозить Месси, Криштиану Роналду или того же Пайета?

- Зачем Пайет, если будут расти свои футболисты?

- А как они будут расти? Если отменят лимит?

- У молодых русских игроков упадет зарплата...

- Упадет зарплата?

- ...и те футболисты, которые расслабляются после выросшей зарплаты, будут работать.

- Все зависит от игрока, который приезжает, с кем можно расти в команде. Когда я играл в "Локомотиве", там был Лоськов - с ним можно расти. Потом пришел Ласс Диарра, с ним тоже можно расти.