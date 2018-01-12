Луиз Адриану и Педро Роша прибыли на сбор "Спартака"

Бразильские футболисты Луиз Адриану и Педро Роша приехали в отель в Дубае и присоединились к "Спартаку". Напомним, остальные игроки прибыли на тренировочный сбор в ОАЭ 9 января.

Фернанду должен приехать позже, через полчаса после Адриану и Роши. Все трое должны принять участие в утренней тренировке 13 января, которая начнется в 10 часов по местному времени.

Сбор пройдет до 23 января, команда проведет два товарищеских матча – 18 января против "Шанхай Шанган", 22-го против "Астаны". (Александр МУЙЖНЕК)