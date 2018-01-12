Луиз Адриану и Педро Роша прибыли на сбор "Спартака"

Бразильские футболисты Луиз Адриану и Педро Роша приехали в отель в Дубае и присоединились к "Спартаку". Напомним, остальные игроки прибыли на тренировочный сбор в ОАЭ 9 января.
Фернанду должен приехать позже, через полчаса после Адриану и Роши. Все трое должны принять участие в утренней тренировке 13 января, которая начнется в 10 часов по местному времени.
Сбор пройдет до 23 января, команда проведет два товарищеских матча – 18 января против "Шанхай Шанган", 22-го против "Астаны". (Александр МУЙЖНЕК)
Луиз Адриану и Педро Роша приехали на сбор "Спартака" pic.twitter.com/IZtwR7MCE9– СЭ Спартак (@spartak_se) 12 января 2018 г.
Андрей133
А был ли Педро?
00:01
Rastan
Эх,светлой памяти, Николай Петрович Старостин, как хорошо, что Вы не дожили до нынешних времён и НАВСЕГДА остались в памяти всех настоящих поклонников футбола, независимо от клубных предпочтений...
00:00
shpasic
либо Педру Роша и Луиз Адриану, либо Педро Роша и Луис Адриано.
23:33 12 января
kaduly
Пидруша приехал
23:23 12 января
Michaell
Ну очень важная инфа. Почему они? А почему не про Кануникова в Рубине? Или про Юрченко в Тосно? Странная инфа, странная.
23:05 12 января
Rastan
А один Роша - Педро.
23:03 12 января
баламошка
Адриану и Роша вместе Адриоша.
22:08 12 января