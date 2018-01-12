22:04 12 января | Футбол — РФПЛ

Луиз Адриану и Педро Роша прибыли на сбор "Спартака"

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Бразильские футболисты Луиз Адриану и Педро Роша приехали в отель в Дубае и присоединились к "Спартаку". Напомним, остальные игроки прибыли на тренировочный сбор в ОАЭ 9 января.

Фернанду должен приехать позже, через полчаса после Адриану и Роши. Все трое должны принять участие в утренней тренировке 13 января, которая начнется в 10 часов по местному времени.

Сбор пройдет до 23 января, команда проведет два товарищеских матча – 18 января против "Шанхай Шанган", 22-го против "Астаны". (Александр МУЙЖНЕК)

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Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
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КОММЕНТАРИИ (7)
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Андрей133

А был ли Педро?

00:01

Rastan

Эх,светлой памяти, Николай Петрович Старостин, как хорошо, что Вы не дожили до нынешних времён и НАВСЕГДА остались в памяти всех настоящих поклонников футбола, независимо от клубных предпочтений...

00:00

shpasic

либо Педру Роша и Луиз Адриану, либо Педро Роша и Луис Адриано.

23:33 12 января

kaduly

Пидруша приехал

23:23 12 января

Michaell

Ну очень важная инфа. Почему они? А почему не про Кануникова в Рубине? Или про Юрченко в Тосно? Странная инфа, странная.

23:05 12 января

Rastan

А один Роша - Педро.

23:03 12 января

баламошка

Адриану и Роша вместе Адриоша.

22:08 12 января