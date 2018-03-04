17:05 | Футбол — РФПЛ

"Локомотив" - "Спартак": куда пропали красные мячи?

Матч "Локомотив" - "Спартак": найдите мяч. Матч "Локомотив" - "Спартак": найдите мяч. Матч "Локомотив" - "Спартак": найдите мяч.
Матч "Локомотив" - "Спартак": найдите мяч.
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Качество телетрансляции матча 21-го тура чемпионата России "Локомотив" - "Спартак" значительно ухудшилось из-за снегопада.

Мяч желтого цвета на фоне заснеженного газона и трибун почти не видно. А заменить его на красный невозможно. По нашим данным, по контракту были поставлены мячи только белого и желтого цвета. (Александр БОБРОВ)

Локомотив М - Спартак М

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 21-й тур. "Локо" vs "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (20)
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fullerist

Inside28 - Бобров у других все ошибки выискивает, но своих ошибок не видит. Этот "спец" как начал много лет назад пургу нести, так и не может остановться

18:54

Inside28

"мячи только белого и желтого цвета" -------- Автор, "мячи только белого и желтого цветОВ" - СМОТРЕЛОСЬ БЫ КОРРЕКТНЕЕ! Виват, чинуши от футбола! Давай ФУТБОЛ ПО СНЕГУ! ЛЕТОМ - НЕ ИГРАТЬ, А - КУРИТЬ!

18:41

Cheremis57

Начальству российского футбола жирный кол! Совсем у них с головой не в порядке!! Заставили футболистов играть зимой и не позаботились о красных или чёрных мячах, для контраста на снегу!!! Позор!!!!

18:33

ozozolio

Футбол для обеспеченныхи интернетовцев а остальным на выборы

18:15

Бен Ричардс

Тогда понятно. В футбольных странах в такую погоду не играют, поэтому красные мячи им без надобности.

18:05

Apleks

Чупа-чупас сам ты нерусь, иди соси свой чупачупс, мне не безразлична моя родина, а вот таким как ты временщикам главное видимо только ракеты, боеголовки и свое пузо, а остальная страна побоку

17:51

pojarniy

Оборзели. Уря путиноидам на Матч ТВ и Алине на Спорт-Экспресс. Только Путен им нужен и бабло. Хер вам.

17:41

Чупа-чупас

Apleks эх рассея, побеждает только бабло, пусть сдохнут те кто приходил на митинг на путена -------------------------------------------------------------------------------------- Эх нерусь, не мучайся, сходи на митинг Ксюши Вашингтонской...

17:34

icezellion

Футбол несмотрибелен, так за него надо еще и подписку платить. Ну нафиг.

17:33

lsergey733

Надо ставить вопрос по другому -- куда пропала красная карточка для Фернандеша?

17:31

Samba01

Те, кто не могут посмотреть матч по платному каналу, не много потеряли. Мяча на поле не видно, смотреть на это нет никакого желания, трансляцию слушаю в режиме радио

17:31

Apleks

эх рассея, побеждает только бабло, пусть сдохнут те кто приходил на митинг на путена

17:27

fronder

Надо бы и ЧМ проводить в это время, глядишь и Уругвай бы обыграли по снежку !?

17:24

zoolord

РДЖ принимающая сторона, геркуса оштрафовать. А судейка-то пока за поезд.

17:24

hashimbus

ещё осенью этим вопросом задавался

17:24

NapoliFC

Нафига вообще нужен этот РФПЛ если его даже посмотреть нельзя.

17:22

shpasic

геркусовские бакланы склевали

17:22

Иртыш Павлодар

мдэ, центральный матч тура, и не показали на федеральном! деньги деньги деньги! вот Вам и все для болельщиков )))))

17:21

Roma_Totti

Вроде когда идет обильный снег всегда играют красным мячем, но это в Европе, у нас все отличается по логике.

17:19

alep

По-скотски поступили Канделаковцы!!!

17:14

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