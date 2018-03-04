"Локомотив" - "Спартак": куда пропали красные мячи?

Качество телетрансляции матча 21-го тура чемпионата России "Локомотив" - "Спартак" значительно ухудшилось из-за снегопада.

Мяч желтого цвета на фоне заснеженного газона и трибун почти не видно. А заменить его на красный невозможно. По нашим данным, по контракту были поставлены мячи только белого и желтого цвета. (Александр БОБРОВ)