"Локомотив" - "Спартак": куда пропали красные мячи?

Качество телетрансляции матча 21-го тура чемпионата России "Локомотив" - "Спартак" значительно ухудшилось из-за снегопада.
Мяч желтого цвета на фоне заснеженного газона и трибун почти не видно. А заменить его на красный невозможно. По нашим данным, по контракту были поставлены мячи только белого и желтого цвета. (Александр БОБРОВ)
fullerist
Inside28 - Бобров у других все ошибки выискивает, но своих ошибок не видит. Этот "спец" как начал много лет назад пургу нести, так и не может остановться
18:54
Inside28
"мячи только белого и желтого цвета" -------- Автор, "мячи только белого и желтого цветОВ" - СМОТРЕЛОСЬ БЫ КОРРЕКТНЕЕ! Виват, чинуши от футбола! Давай ФУТБОЛ ПО СНЕГУ! ЛЕТОМ - НЕ ИГРАТЬ, А - КУРИТЬ!
18:41
Cheremis57
Начальству российского футбола жирный кол! Совсем у них с головой не в порядке!! Заставили футболистов играть зимой и не позаботились о красных или чёрных мячах, для контраста на снегу!!! Позор!!!!
18:33
ozozolio
Футбол для обеспеченныхи интернетовцев а остальным на выборы
18:15
Бен Ричардс
Тогда понятно. В футбольных странах в такую погоду не играют, поэтому красные мячи им без надобности.
18:05
Apleks
Чупа-чупас сам ты нерусь, иди соси свой чупачупс, мне не безразлична моя родина, а вот таким как ты временщикам главное видимо только ракеты, боеголовки и свое пузо, а остальная страна побоку
17:51
pojarniy
Оборзели. Уря путиноидам на Матч ТВ и Алине на Спорт-Экспресс. Только Путен им нужен и бабло. Хер вам.
17:41
Чупа-чупас
Apleks эх рассея, побеждает только бабло, пусть сдохнут те кто приходил на митинг на путена -------------------------------------------------------------------------------------- Эх нерусь, не мучайся, сходи на митинг Ксюши Вашингтонской...
17:34
icezellion
Футбол несмотрибелен, так за него надо еще и подписку платить. Ну нафиг.
17:33
lsergey733
Надо ставить вопрос по другому -- куда пропала красная карточка для Фернандеша?
17:31
Samba01
Те, кто не могут посмотреть матч по платному каналу, не много потеряли. Мяча на поле не видно, смотреть на это нет никакого желания, трансляцию слушаю в режиме радио
17:31
Apleks
эх рассея, побеждает только бабло, пусть сдохнут те кто приходил на митинг на путена
17:27
fronder
Надо бы и ЧМ проводить в это время, глядишь и Уругвай бы обыграли по снежку !?
17:24
zoolord
РДЖ принимающая сторона, геркуса оштрафовать. А судейка-то пока за поезд.
17:24
hashimbus
ещё осенью этим вопросом задавался
17:24
NapoliFC
Нафига вообще нужен этот РФПЛ если его даже посмотреть нельзя.
17:22
shpasic
геркусовские бакланы склевали
17:22
Иртыш Павлодар
мдэ, центральный матч тура, и не показали на федеральном! деньги деньги деньги! вот Вам и все для болельщиков )))))
17:21
Roma_Totti
Вроде когда идет обильный снег всегда играют красным мячем, но это в Европе, у нас все отличается по логике.
17:19
alep
По-скотски поступили Канделаковцы!!!
17:14