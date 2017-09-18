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21:40 | Футбол — РФПЛ

"Локомотив" после поражения от "Амкара" обратил внимание на прописку арбитров

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"Локомотив" на своей странице в Твиттере после матча 10-го тура чемпионата России против "Амкара" (0:1) обратил внимание на то, что главный судья встречи Кирилл Левников и его помощник Алексей Лебедев из Санкт-Петербурга, а второй помощник Дмитрий Жвакин - из Ленинградской области.

 Кроме того, в ходе встречи железнодорожники были недовольны судейством. На 24-й и 60-й минутах в штрафной "Амкара" были падения Джефферсона Фарфана и Антона Миранчука, которые, по мнению пресс-служба красно-зеленых, тянули на нарушение.

Напомним, что на 1-й минуте матча 10-го тура чемпионата России "Локомотив" – "Амкар" арбитр Кирилл Левников ошибочно засчитал взятие ворот железнодорожников. Перед тем как Михаил Гащенков открыл счет, судья не зафиксировал нарушение правил на Виталии Денисове. Его умышленно толкнул двумя руками Михаил Сиваков.

Трансляция матча "Локомотив" - "Амкар" //
Гол "Амкаразасчитан ошибочноРоссии срочно нужны видеоарбитры

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (5)
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wedes

Хотят выставить себя полным посмешищем, после проигрыша на своем поле безнадежному аутсайдеру.

21:46

А-спид

Так места наверху уже прикупили Зенит и Спартак. Когда угрозой казался ЦСКА - его начали убивать, когда стал опасен Локомотив - прибили и его. Щас Краснодару достанется, если он пару туров наверху провисит.

21:45

foreverCSKAforever

Я на это обратил внимание еще перед началом 10-го тура.

21:45

$n10nep$

Все правильно. А там 3-0. Вот и думай после этого, что хочешь.

21:43