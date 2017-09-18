"Локомотив" после поражения от "Амкара" обратил внимание на прописку арбитров

"Локомотив" на своей странице в Твиттере после матча 10-го тура чемпионата России против "Амкара" (0:1) обратил внимание на то, что главный судья встречи Кирилл Левников и его помощник Алексей Лебедев из Санкт-Петербурга, а второй помощник Дмитрий Жвакин - из Ленинградской области.
Кроме того, в ходе встречи железнодорожники были недовольны судейством. На 24-й и 60-й минутах в штрафной "Амкара" были падения Джефферсона Фарфана и Антона Миранчука, которые, по мнению пресс-служба красно-зеленых, тянули на нарушение.
Напомним, что на 1-й минуте матча 10-го тура чемпионата России "Локомотив" – "Амкар" арбитр Кирилл Левников ошибочно засчитал взятие ворот железнодорожников. Перед тем как Михаил Гащенков открыл счет, судья не зафиксировал нарушение правил на Виталии Денисове. Его умышленно толкнул двумя руками Михаил Сиваков.
Трансляция матча "Локомотив" - "Амкар" //
Гол "Амкара" засчитан ошибочно. России срочно нужны видеоарбитры
Матч #ЛокоАмкар судила бригада арбитров в следующем составе:– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 18 сентября 2017 г.
Кирилл Левников (СПб)
Алексей Лебедев (СПб)
Дмитрий Жвакин (Ленинградская обл.) pic.twitter.com/gE2fxcUEn3
60 – Ещё один фол в штрафной против нашего игрока остаётся без внимания арбитра. На этот раз уронили Антона, свисток? Нет #ЛокоАмкар pic.twitter.com/AFnP0mAuUp– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 18 сентября 2017 г.
26 – Уронили Фарфана в штрафной – свисток судьи молчит #ЛокоАмкар pic.twitter.com/hAXyCaoY1e– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 18 сентября 2017 г.
- Амкар
- Локомотив М (футбол)
- Джефферсон Фарфан
- Виталий Денисов
- Антон Миранчук
- Кирилл Левников
- Михаил Гащенков
wedes
Хотят выставить себя полным посмешищем, после проигрыша на своем поле безнадежному аутсайдеру.
21:46
А-спид
Так места наверху уже прикупили Зенит и Спартак. Когда угрозой казался ЦСКА - его начали убивать, когда стал опасен Локомотив - прибили и его. Щас Краснодару достанется, если он пару туров наверху провисит.
21:45
foreverCSKAforever
Я на это обратил внимание еще перед началом 10-го тура.
21:45
$n10nep$
Все правильно. А там 3-0. Вот и думай после этого, что хочешь.
21:43