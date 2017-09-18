"Локомотив" после поражения от "Амкара" обратил внимание на прописку арбитров

"Локомотив" на своей странице в Твиттере после матча 10-го тура чемпионата России против "Амкара" (0:1) обратил внимание на то, что главный судья встречи Кирилл Левников и его помощник Алексей Лебедев из Санкт-Петербурга, а второй помощник Дмитрий Жвакин - из Ленинградской области.

Кроме того, в ходе встречи железнодорожники были недовольны судейством. На 24-й и 60-й минутах в штрафной "Амкара" были падения Джефферсона Фарфана и Антона Миранчука, которые, по мнению пресс-служба красно-зеленых, тянули на нарушение.

Напомним, что на 1-й минуте матча 10-го тура чемпионата России "Локомотив" – "Амкар" арбитр Кирилл Левников ошибочно засчитал взятие ворот железнодорожников. Перед тем как Михаил Гащенков открыл счет, судья не зафиксировал нарушение правил на Виталии Денисове. Его умышленно толкнул двумя руками Михаил Сиваков.

Трансляция матча "Локомотив" - "Амкар" //

Гол "Амкара" засчитан ошибочно. России срочно нужны видеоарбитры