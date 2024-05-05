Тюкавин установил рекорд «Динамо» среди нападающих клуба по голам за чемпионат в 21 веке

Руководитель пресс-службы «Динамо» Дмитрий Симонов сообщил, что нападающий бело-голубых Константин Тюкавин установил рекорд по забитым мячам для форвардов этой команды в 21 веке.

«Костя забил 14 голов за чемпионат. Это рекорд для бомбардиров «Динамо» за один чемпионат России в 21 веке. Ни один нападающий «Динамо» не забивал больше 13 голов в этом столетии», — сказал Симонов.

В этом сезоне Тюкавин провел за «Динамо» 35 матчей, забил 16 голов и сделал 9 результативных передач.