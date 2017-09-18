Гол "Амкара" засчитан ошибочно. России срочно нужны видеоарбитры

На 1-й минуте матча 10-го тура чемпионата России "Локомотив" – "Амкар" арбитр Кирилл Левников ошибочно засчитал взятие ворот железнодорожников. Перед тем как Михаил Гащенков открыл счет, судья не зафиксировал нарушение правил на Виталии Денисове. Его умышленно толкнул двумя руками Михаил Сиваков. Любопытно, что Левников в этот момент смотрел как раз в направлении той части штрафной, где произошел фол. Рефери следовало остановить игру и наказать Сивакова штрафным ударом.
Если бы Российский футбольный союз участвовал в эксперименте с видеоарбитрами, ВАР после просмотра повтора сообщил бы, что гол нужно отменить. (Александр БОБРОВ)
crazysun78
судя по представленным четырем высококачественным картинкам - чистейший гол, лично я на них нарушения не увидел!
20:13
psv57
тогда после каждого корнера по пол команды придется удалять
20:13
shpasic
Локомотиву срочно нужен Сухина в качестве судьи!
20:04
mrleff
Бобров мечтает свои фантазии еще и судье на поле диктовать?
20:03