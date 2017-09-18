Гол "Амкара" засчитан ошибочно. России срочно нужны видеоарбитры

На 1-й минуте матча 10-го тура чемпионата России "Локомотив" – "Амкар" арбитр Кирилл Левников ошибочно засчитал взятие ворот железнодорожников. Перед тем как Михаил Гащенков открыл счет, судья не зафиксировал нарушение правил на Виталии Денисове. Его умышленно толкнул двумя руками Михаил Сиваков. Любопытно, что Левников в этот момент смотрел как раз в направлении той части штрафной, где произошел фол. Рефери следовало остановить игру и наказать Сивакова штрафным ударом.

Если бы Российский футбольный союз участвовал в эксперименте с видеоарбитрами, ВАР после просмотра повтора сообщил бы, что гол нужно отменить. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Локомотив" - "Амкар"