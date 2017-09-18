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21:43 | Футбол — РФПЛ

Левников не удалил игрока "Амкара"

Нарушение на 87-й минуте матча "Локомотив" - "Амкар". Нарушение на 87-й минуте матча "Локомотив" - "Амкар".
Нарушение на 87-й минуте матча "Локомотив" - "Амкар".
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На 87-й минуте матча 10-го тура чемпионата России "Локомотив""Амкар" (0:1) арбитр Кирилл Левников имел основания удалить полузащитника гостей Михаила Сивакова, задержавшего двумя руками форварда хозяев Эдера, убегавшего один на один с вратарем. Однако судья не зафиксировал фол со стороны футболиста гостей, штрафной удар не назначил, дисциплинарные санкции не применил и продолжил игру. (Александр БОБРОВ)

Нарушение на 87-й минуте матча "Локомотив" - "Амкар".
Нарушение на 87-й минуте матча "Локомотив" - "Амкар".

Трансляция матча "Локомотив" – "Амкар"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 10-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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vne9

Семин ничего про судей не говорил, ты матч то смотрел - придурок?

21:59

zega

Семин похож нытьем на Луческу, тоже после каждого матча говорит о судействе, если выиграли - то судья хороший, а если проиграли - то судья плохой.

21:56