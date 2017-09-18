Левников не удалил игрока "Амкара"

На 87-й минуте матча 10-го тура чемпионата России "Локомотив" – "Амкар" (0:1) арбитр Кирилл Левников имел основания удалить полузащитника гостей Михаила Сивакова, задержавшего двумя руками форварда хозяев Эдера, убегавшего один на один с вратарем. Однако судья не зафиксировал фол со стороны футболиста гостей, штрафной удар не назначил, дисциплинарные санкции не применил и продолжил игру. (Александр БОБРОВ)

Нарушение на 87-й минуте матча "Локомотив" - "Амкар".

Трансляция матча "Локомотив" – "Амкар"