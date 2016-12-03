15:50 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Акинфеев обошел Дасаева по количеству сухих матчей

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Матч 17-го тура чемпионата России ЦСКА"Урал" (4:0) стал для вратаря армейцев Игоря Акинфеева 253-м сухим в карьере. Таким образом, 30-летний голкипер красно-синих обошел по числу матчей на ноль Рината Дасаева, которому долгое время принадлежал рекорд среди отечественных вратарей.

Также Акинфеев приблизился к рекорду Льва Яшина по числу сухих матчей в рамках чемпионата страны. У капитана ЦСКА 159 "сухарей", а у легендарного динамовца – 160. (Кирилл БУРДАКОВ)

Лидеры по сухим матчам среди отечественных вратарей

Вратарь

Клубы

Чемпионат

Кубок*

Еврокубки

Сборная

Иностранные клубы

Всего

1. Игорь АКИНФЕЕВ

ЦСКА

159

21

28

45

0

253

2. Ринат ДАСАЕВ

Спартак, Севилья

147

19

19

47

20

252

3. Сергей ОВЧИННИКОВ

Локомотив, Бенфика, Алверка, Порту, Динамо

136

15

19

7

37

214

4. Евгений РУДАКОВ

Динамо К

143

14

25

24

-

206

5. Лев ЯШИН

Динамо М

160

18

-

25

-

203

* Кубок России и Кубок премьер-лиги, Суперкубок России

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 17-й тур
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КОММЕНТАРИИ (55)
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= Даль =

Адекватный Зритель_ Даже при 42 пропущенных, по "евросухарям" на первом! ===== ЕВРОСУХАРЯН ))))

17:56

spetrov

Slim Taller, чего стоят твои слова (всегда), видно и сейчас по твоим комментариям. Пустышка.

17:50

spetrov

Начинааается. Трава зеленее была, и деревья выше! Какие сопернирки, таких и обыграл. На радость армейским болельщикам, назло врагам. А теперь ваши пусть попробуют то же самое сделать.

17:49

Slim Taller

Чего стоят эти рекорды хорошо видно в матчах еврокубков.Десять лет подряд пропускать в каждом матче может только наш рекордсмен.Потому что липовый.

17:47

БигБосс

У Босса и Дасая цифры вроде не совсем такие. У Акинфея 599 матчей в карьере. За коней - 405.

17:42

БигБосс

Респектище!!! Вечный российский рекорд. И еще будет повышать планку. А всякие недоброжелатели, смотрите на табло (с).

17:39

Мальчиш-Кибальчиш

Вафлеру-vassel Ты пёс конявый сам то что мимо рта проносишь,он если пьет то на свои.Кто ты такой что бы судить заслуженного человека,он столько мячей брал сколько ты псина хлеба не ел.Закрой хлёбало и не зли меня.

17:37

Andvaraforce

Слава-слава Конифею, ПОБЕДИТЕЛЮ!

17:29

serzheo

Все таки сравнение не корректно. Дасаев и Яшин играли в другой стране, с другим уровнем сопротивления. Они играли в чемпионате города, Акинфеев - чемпион двора. Все это несправедливо. Так что рекорд Дасаева и Яшина побить не сможет уже никто.

17:22

Tim O'Fey

Бэн Джойсу и таким же кто думает что "Его если кто и знает в Европе и мире, то исключительно в связи с вратарскими позорными ляпами": http://www.sport-express.ru/football/euro/2016/news/1014099/ - АКИНФЕЕВ - В ПЯТЕРКЕ ЛУЧШИХ ВРАТАРЕЙ EURO-2016 http://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/987875/ - THE TELEGRAPH ВКЛЮЧИЛ АКИНФЕЕВА В TOP-20 ЛУЧШИХ ВРАТАРЕЙ МИРА П.С. Капсом заголовки, а не я истерю )))

17:19

vassel

Задвинули поросяцкого алкоголика навеки вечные

17:16

bond1951

недале...ие а кто в евркубках сыграл больше ИГОРЯ Т ак что затыкайте нанюхались

17:03

71

Солист Мак 71, какая статистика? 5-6 ляпов за более чем 400 матчей???..........................речь идет о количестве "сухарей". Не понятно?.

17:01

сабзеро

Митяй Антибомж Смешно даже видеть фамилию дырищи рядом с великими вратарями )) ____________________________________ Так Реброва же нет в этом списке.

17:00

Солист Мак

Dolphin75, Овчинников на плейстейшене)))

16:55

Адекватный Зритель_

Даже при 42 пропущенных, по "евросухарям" на первом!)))

16:54

Иван Грозный

Как ни старались поросята, приписывая своему косорукому очередные сухари, которые он отстоял в дворовых играх, но неминуемо пришлось отправиться на свалку истории :))))

16:53

Солист Мак

71, какая статистика? 5-6 ляпов за более чем 400 матчей???

16:53

Dolphin75

А кто из остальной четвёрки сыграл эти 42 матча в ЛЧ? Вопрос риторический.

16:50

71

adamantane' А если бы ещё не 42 матча "мокрых" матча подряд.............. да хоть 102.. очков, конечно, брать надо больше - это да.

16:49

71

Солист Мак А ну ка, умники, вспомните быренько ляпы Акинфеева, кроме матча со Словакией и ЧМ2014....................дальше что?. Статистика - вещь упрямая.

16:47

Солист Мак

А ну ка, умники, вспомните быренько ляпы Акинфеева, кроме матча со Словакией и ЧМ2014.

16:46

adamantane'

А если бы ещё не 42 матча "мокрых" матча подряд...

16:44

71

Да, поросята, братья Чановы в те года, как минимум не хуже Дасаева были. С Красно-Синим приветом)).

16:40

Адекватный Зритель_

Ринат Дасаев. "Севилья" 1988-1991 г. 59 матчей,67 пропущенных голов. И 20 "сухарей". Значит,67 банок пропущено в 39 играх. Ничё так статистика для "не дырищи".

16:39

foreverCSKAforever

Dolphin75, только потому, что он там ни разу не сыграл.

16:39

foreverCSKAforever

Гантэр, да я в курсе, но если добавлять ему "сухари", сыгранные в молодежке Волгаря, то почему бы не приписать кубки УЕФА, завоеванные севильцами спустя 10-20 лет после его ухода оттуда.

16:38

71

alex lav Приятно смотреть как свинятину колбасит...))..........почти сбаянил)).

16:38

71

Приятно видеть здесь, как свиньи похрюкивают, чего уж)).

16:37

alex lav

Приятно смотреть как свинятину колбасит...))

16:35

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ