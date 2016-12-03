Акинфеев обошел Дасаева по количеству сухих матчей

Матч 17-го тура чемпионата России ЦСКА – "Урал" (4:0) стал для вратаря армейцев Игоря Акинфеева 253-м сухим в карьере. Таким образом, 30-летний голкипер красно-синих обошел по числу матчей на ноль Рината Дасаева, которому долгое время принадлежал рекорд среди отечественных вратарей.

Также Акинфеев приблизился к рекорду Льва Яшина по числу сухих матчей в рамках чемпионата страны. У капитана ЦСКА 159 "сухарей", а у легендарного динамовца – 160. (Кирилл БУРДАКОВ)

Лидеры по сухим матчам среди отечественных вратарей

Вратарь Клубы Чемпионат Кубок* Еврокубки Сборная Иностранные клубы Всего 1. Игорь АКИНФЕЕВ ЦСКА 159 21 28 45 0 253 2. Ринат ДАСАЕВ Спартак, Севилья 147 19 19 47 20 252 3. Сергей ОВЧИННИКОВ Локомотив, Бенфика, Алверка, Порту, Динамо 136 15 19 7 37 214 4. Евгений РУДАКОВ Динамо К 143 14 25 24 - 206 5. Лев ЯШИН Динамо М 160 18 - 25 - 203

* Кубок России и Кубок премьер-лиги, Суперкубок России