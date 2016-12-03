Акинфеев обошел Дасаева по количеству сухих матчей

Матч 17-го тура чемпионата России ЦСКА – "Урал" (4:0) стал для вратаря армейцев Игоря Акинфеева 253-м сухим в карьере. Таким образом, 30-летний голкипер красно-синих обошел по числу матчей на ноль Рината Дасаева, которому долгое время принадлежал рекорд среди отечественных вратарей.
Также Акинфеев приблизился к рекорду Льва Яшина по числу сухих матчей в рамках чемпионата страны. У капитана ЦСКА 159 "сухарей", а у легендарного динамовца – 160. (Кирилл БУРДАКОВ)
Лидеры по сухим матчам среди отечественных вратарей
|
Вратарь
|
Клубы
|
Чемпионат
|
Кубок*
|
Еврокубки
|
Сборная
|
Иностранные клубы
|
Всего
|
1. Игорь АКИНФЕЕВ
|
ЦСКА
|
159
|
21
|
28
|
45
|
0
|
253
|
2. Ринат ДАСАЕВ
|
Спартак, Севилья
|
147
|
19
|
19
|
47
|
20
|
252
|
3. Сергей ОВЧИННИКОВ
|
Локомотив, Бенфика, Алверка, Порту, Динамо
|
136
|
15
|
19
|
7
|
37
|
214
|
4. Евгений РУДАКОВ
|
Динамо К
|
143
|
14
|
25
|
24
|
-
|
206
|
5. Лев ЯШИН
|
Динамо М
|
160
|
18
|
-
|
25
|
-
|
203
* Кубок России и Кубок премьер-лиги, Суперкубок России
= Даль =
Адекватный Зритель_ Даже при 42 пропущенных, по "евросухарям" на первом! ===== ЕВРОСУХАРЯН ))))
17:56
spetrov
Slim Taller, чего стоят твои слова (всегда), видно и сейчас по твоим комментариям. Пустышка.
17:50
spetrov
Начинааается. Трава зеленее была, и деревья выше! Какие сопернирки, таких и обыграл. На радость армейским болельщикам, назло врагам. А теперь ваши пусть попробуют то же самое сделать.
17:49
Slim Taller
Чего стоят эти рекорды хорошо видно в матчах еврокубков.Десять лет подряд пропускать в каждом матче может только наш рекордсмен.Потому что липовый.
17:47
БигБосс
У Босса и Дасая цифры вроде не совсем такие. У Акинфея 599 матчей в карьере. За коней - 405.
17:42
БигБосс
Респектище!!! Вечный российский рекорд. И еще будет повышать планку. А всякие недоброжелатели, смотрите на табло (с).
17:39
Мальчиш-Кибальчиш
Вафлеру-vassel Ты пёс конявый сам то что мимо рта проносишь,он если пьет то на свои.Кто ты такой что бы судить заслуженного человека,он столько мячей брал сколько ты псина хлеба не ел.Закрой хлёбало и не зли меня.
17:37
Andvaraforce
Слава-слава Конифею, ПОБЕДИТЕЛЮ!
17:29
serzheo
Все таки сравнение не корректно. Дасаев и Яшин играли в другой стране, с другим уровнем сопротивления. Они играли в чемпионате города, Акинфеев - чемпион двора. Все это несправедливо. Так что рекорд Дасаева и Яшина побить не сможет уже никто.
17:22
Tim O'Fey
Бэн Джойсу и таким же кто думает что "Его если кто и знает в Европе и мире, то исключительно в связи с вратарскими позорными ляпами": http://www.sport-express.ru/football/euro/2016/news/1014099/ - АКИНФЕЕВ - В ПЯТЕРКЕ ЛУЧШИХ ВРАТАРЕЙ EURO-2016 http://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/987875/ - THE TELEGRAPH ВКЛЮЧИЛ АКИНФЕЕВА В TOP-20 ЛУЧШИХ ВРАТАРЕЙ МИРА П.С. Капсом заголовки, а не я истерю )))
17:19
vassel
Задвинули поросяцкого алкоголика навеки вечные
17:16
bond1951
недале...ие а кто в евркубках сыграл больше ИГОРЯ Т ак что затыкайте нанюхались
17:03
71
Солист Мак 71, какая статистика? 5-6 ляпов за более чем 400 матчей???..........................речь идет о количестве "сухарей". Не понятно?.
17:01
сабзеро
Митяй Антибомж Смешно даже видеть фамилию дырищи рядом с великими вратарями )) ____________________________________ Так Реброва же нет в этом списке.
17:00
Солист Мак
Dolphin75, Овчинников на плейстейшене)))
16:55
Адекватный Зритель_
Даже при 42 пропущенных, по "евросухарям" на первом!)))
16:54
Иван Грозный
Как ни старались поросята, приписывая своему косорукому очередные сухари, которые он отстоял в дворовых играх, но неминуемо пришлось отправиться на свалку истории :))))
16:53
Солист Мак
71, какая статистика? 5-6 ляпов за более чем 400 матчей???
16:53
Dolphin75
А кто из остальной четвёрки сыграл эти 42 матча в ЛЧ? Вопрос риторический.
16:50
71
adamantane' А если бы ещё не 42 матча "мокрых" матча подряд.............. да хоть 102.. очков, конечно, брать надо больше - это да.
16:49
71
Солист Мак А ну ка, умники, вспомните быренько ляпы Акинфеева, кроме матча со Словакией и ЧМ2014....................дальше что?. Статистика - вещь упрямая.
16:47
Солист Мак
А ну ка, умники, вспомните быренько ляпы Акинфеева, кроме матча со Словакией и ЧМ2014.
16:46
adamantane'
А если бы ещё не 42 матча "мокрых" матча подряд...
16:44
71
Да, поросята, братья Чановы в те года, как минимум не хуже Дасаева были. С Красно-Синим приветом)).
16:40
Адекватный Зритель_
Ринат Дасаев. "Севилья" 1988-1991 г. 59 матчей,67 пропущенных голов. И 20 "сухарей". Значит,67 банок пропущено в 39 играх. Ничё так статистика для "не дырищи".
16:39
foreverCSKAforever
Dolphin75, только потому, что он там ни разу не сыграл.
16:39
foreverCSKAforever
Гантэр, да я в курсе, но если добавлять ему "сухари", сыгранные в молодежке Волгаря, то почему бы не приписать кубки УЕФА, завоеванные севильцами спустя 10-20 лет после его ухода оттуда.
16:38
71
alex lav Приятно смотреть как свинятину колбасит...))..........почти сбаянил)).
16:38
71
Приятно видеть здесь, как свиньи похрюкивают, чего уж)).
16:37
alex lav
Приятно смотреть как свинятину колбасит...))
16:35