Леонид Кучук: "Ахмат предложил "Ростову" мужскую игру"

Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук после поражения от "Ахмата" (0:1) в матче 16-го тура чемпионата России отметил, что ростовчане пропустили в первой атаке во втором тайме. По его словам, грозненская команда не претерпела изменений после смены главного тренера.

- Нужно учитывать много факторов: поле, соперник, единоборства – это все имеет большое значение, - цитирует пресс-служба "Ростова" Кучука. - "Ахмат" предложил нам мужскую игру, было очень много борьбы, прессинга, но мы не всегда уходили от единоборств за счет передач. Пропустили в первой же атаке соперника после перерыва. Это повлияло на игру команды…



Чем отличается команда нынешний "Терек" от команды Олега Кононова? Почти ничего не изменилось. Мы видели, чего хочет соперник, но не смогли справиться.