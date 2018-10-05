14:57 | Футбол — РПЛ

Контракт Божовича с "Крыльями Советов" рассчитан на 2,5 года

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Контракт черногорского специалиста Миодрага Божовича с "Крыльями Советов" рассчитан на 2,5 года. Об этом сообщил председатель совета директоров самарского клуба Дмитрий Шляхтин.

Божович сегодня сменил на посту главного тренера команды Андрея Тихонова.

- Срок контракта - 2,5 года, - цитирует "РИА Новости" Шляхтина.

Божович хорошо известен любителям российским футбола. В разные годы 50-летний специалист возглавлял "Амкар""Динамо""Ростов""Локомотив" и тульский "Арсенал".

Также он был главным тренером нескольких зарубежных клубов, последним из которых была "Црвена Звезда", с которым Божович стал чемпионом Сербии.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20181005/1143327369.html

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