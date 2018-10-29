17:05 | Футбол — РПЛ

Кононов собрал "Арсенал" на обед. Но с командой не попрощался

Олег Кононов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Олег Кононов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Как стало известно "СЭ", сегодня главный тренер "Арсенала" Олег Кононов собрал команду на обед. Предполагалось, что на нем специалист объявит о смене клуба и переходе в "Спартак". Мероприятие состоялось, однако во время обеда Кононов с командой не попрощался. По состоянию на данный момент он продолжает работу с оружейниками.

При этом у "Спартака" нет решения о полноценном преемнике Массимо Карреры. Основными кандидатами на пост считаются Кононов и главный тренер "Ростова" Валерий Карпин.

В качестве исполняющего обязанности главного тренера в сегодняшнем матче РПЛ с "Рубином" в Казани московской командой будет руководить Рауль Рианчо. Игра станет для него второй после отставки итальянца, первая состоялась в минувший четверг в Глазго против "Рейнджерс" в Лиге наций.

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