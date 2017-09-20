Конкурс прогнозистов РФПЛ. Колодин знал, что "Зенит" победит 3:0

В десятом туре премьер-лиги в конкурсе прогнозистов соперничество специалистов и журналистов "СЭ" продолжили экс-защитник "Динамо" и сборной России, бронзовый призер Euro-2008 Денис КОЛОДИН и корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.
Неожиданные результаты в туре оказались на руку специалисту. Колодин угадал точный счет матча "Зенит" – "Уфа" (3:0), одну разность и один исход. Чернов предсказал лишь два исхода.
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10-й тур
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Специалист
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Журналист "СЭ"
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Результаты
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Колодин
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Чернов
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1:1 – 0 очков
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0:0 – 0 очков
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1:1 – 0 очков
|
0:1 – 0 очков
|
1:2 – 1 очко
|
0:2 – 1 очко
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0:0 – 2 очка
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0:1 – 0 очков
|
1:2 – 0 очков
|
2:1 – 0 очков
|
2:0 – 0 очков
|
2:1 – 0 очков
|
2:1 – 0 очков
|
0:0 – 0 очков
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3:0 – 3 очка
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2:0 – 1 очко
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Итого
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6 очков
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2 очка
Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3 очка.
shpasic
зато Гоша Чернов предсказал, что будет снова протекать крыша Распил-Арены!
23:33