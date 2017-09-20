Конкурс прогнозистов РФПЛ. Колодин знал, что "Зенит" победит 3:0

В десятом туре премьер-лиги в конкурсе прогнозистов соперничество специалистов и журналистов "СЭ" продолжили экс-защитник "Динамо" и сборной России, бронзовый призер Euro-2008 Денис КОЛОДИН и корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

Неожиданные результаты в туре оказались на руку специалисту. Колодин угадал точный счет матча "Зенит" – "Уфа" (3:0), одну разность и один исход. Чернов предсказал лишь два исхода.

Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3 очка.