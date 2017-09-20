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23:15 | Футбол — РФПЛ

Конкурс прогнозистов РФПЛ. Колодин знал, что "Зенит" победит 3:0

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В десятом туре премьер-лиги в конкурсе прогнозистов соперничество специалистов и журналистов "СЭ" продолжили экс-защитник "Динамо" и сборной России, бронзовый призер Euro-2008 Денис КОЛОДИН и корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

Неожиданные результаты в туре оказались на руку специалисту. Колодин угадал точный счет матча "Зенит" – "Уфа" (3:0), одну разность и один исход. Чернов предсказал лишь два исхода.

10-й тур

Специалист

Журналист "СЭ"

Результаты

Колодин

Чернов

АРСЕНАЛ – ДИНАМО – 1:0

1:1 – 0 очков

0:0 – 0 очков

ЦСКА – РОСТОВ – 2:0

1:1 – 0 очков

0:1 – 0 очков

АНЖИ – КРАСНОДАР – 1:5

1:2 – 1 очко

0:2 – 1 очко

СКА-ХАБАРОВСК – АХМАТ – 2:2

0:0 – 2 очка

0:1 – 0 очков

ТОСНО – СПАРТАК – 2:2

1:2 – 0 очков

2:1 – 0 очков

РУБИН – УРАЛ – 0:1

2:0 – 0 очков

2:1 – 0 очков

ЛОКОМОТИВ – АМКАР – 0:1

2:1 – 0 очков

0:0 – 0 очков

ЗЕНИТ – УФА – 3:0

3:0 – 3 очка

2:0 – 1 очко

Итого

6 очков

2 очка

Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3 очка.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 10-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

зато Гоша Чернов предсказал, что будет снова протекать крыша Распил-Арены!

23:33