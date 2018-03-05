Комитет РФС по безопасности и работе с болельщиками даст оценку поведению фанатов "Спартака" и "Зенита"

Председатель комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин не исключил, что подведомственный орган рассмотрит поведение болельщиков "Спартака" и "Зенита" в матчах 21-го тура премьер-лиги с "Локомотивом" и "Амкаром" соответственно.

– КДК РФС рассмотрит эпизоды с поведением спартаковских и зенитовских болельщиков. Ждать ли оценки от вашего органа?

– Мы изучим все материалы, побеседуем со свидетелями этих событий и примем соответствующее объективное решение по обоим эпизодам. Какое может быть вынесено наказание, сказать не могу, потому что у нас коллегиальный орган.

– Когда вы можете рассмотреть эти эпизоды?

– Допускаю, что это может случиться на будущей неделе.

Напомним, в ходе столичного дерби фанаты красно-белых расистскими кричалками оскорбляли голкипера железнодорожников Гильерме, а фанаты сине-бело-голубых кидали в игроков пермской команды зажигалки и монеты, а также бросили файер во вратаря Артура Нигматуллина. Оба эпизода рассмотрит Контрольно-дисциплинарный комитет РФС. (Андрей СИЗЯКИН)