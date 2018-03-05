Комитет РФС по безопасности и работе с болельщиками даст оценку поведению фанатов "Спартака" и "Зенита"

Председатель комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин не исключил, что подведомственный орган рассмотрит поведение болельщиков "Спартака" и "Зенита" в матчах 21-го тура премьер-лиги с "Локомотивом" и "Амкаром" соответственно.
– КДК РФС рассмотрит эпизоды с поведением спартаковских и зенитовских болельщиков. Ждать ли оценки от вашего органа?
– Мы изучим все материалы, побеседуем со свидетелями этих событий и примем соответствующее объективное решение по обоим эпизодам. Какое может быть вынесено наказание, сказать не могу, потому что у нас коллегиальный орган.
– Когда вы можете рассмотреть эти эпизоды?
– Допускаю, что это может случиться на будущей неделе.
Напомним, в ходе столичного дерби фанаты красно-белых расистскими кричалками оскорбляли голкипера железнодорожников Гильерме, а фанаты сине-бело-голубых кидали в игроков пермской команды зажигалки и монеты, а также бросили файер во вратаря Артура Нигматуллина. Оба эпизода рассмотрит Контрольно-дисциплинарный комитет РФС. (Андрей СИЗЯКИН)
Николай.Н
Считаю надо наказывать и не забывать поощрять тех фанатов,которые ведут себя хорошо.Молодец Галицкий ,что обратил внимания на культурное поведение ростовчан.Оказывается самые культурные и воспитанные не в столицах,а в провинции.Ростовчане не в первой быть законодателями моды в футболе,что в лиге Европы с болельщиками с Европы.Помните поступок РОСТОВЧАН?.Только представьте 2,5 тыс.чел и ни одного замечания на территории Кубани.Вот это культура фанатов.Ростовчане МО-ЛО-ДЦЫ?.Почему чиновникам не поощрить их и этим стимулировать и других?
19:34
Семь ветров
Колосков не слышал, судья не слышал, делегат с судьями не слышали, похоже и Гильерме не слышал, а в итоге какой то Смертин высосал проблему из своего пальца. Хоть бы подумал клоун, в Спартаке темнокожих хватает, какой расизм, идиотина.
18:48
Семь ветров
Ого, выходки культурных видели все желающие в ХэДэ качестве, а что происходило на Локо как то непонятно, жгли и кидали фаера железнодорожники, орали оскорбительные кричалки, а в итоге виноваты спартачи))
18:45
Pleafant
Надо на Крестовском просто отгородить поле от фанатского обезьянника металической сеткой на всю высоту.Не умеют вести себя,пусть смотрят из за решётки.Со спартачами сложнее,на каждый роток не поставишь замок.
18:34