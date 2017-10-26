КДК оштрафовал Семина на 30 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны в матче с "Краснодаром"

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что комиссия приняла решение оштрафовать главного тренера "Локомотива" Юрия Семина на 30 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны в матче 14-го тура чемпионата России с "Краснодаром". Григорьянц также добавил, что комиссия предупредила специалиста о более серьезных санкциях в случае повторного нарушения.

-По матчу "Локомотив" – “Краснодар” (2:0): главный тренер хозяев поля Семин покидал пределы технической зоны, за что оштрафован на 30 тысяч рублей, – сказал Григорьянц. – Это уже четвертое подобное нарушение в сезоне. Мы вынесли предупреждение о том, что в случае повторения к специалисту будут применены более строгие санкции в соответсвии с дисциплинарным регламентом.

По матчу "Анжи" – "Арсенал" (3:2): болельщики хозяев скандировали ненормативную лексику, за что клуб штрафован на 20 тысяч рублей. По матчу "Спартак" – "Амкар" (0:0): болельщики красно-белых использовали пиротехнику три раза, за что клуб оштрафован на 30 тысяч. (Павел ГУРЕВИЧ)