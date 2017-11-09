КДК обратился к судьям с просьбой пояснить момент стыка Вернблума и Денисова

По информации "СЭ", КДК РФС обратился в департамент судейства и инспектирования с просьбой дать оценку одному из эпизодов матча "Локомотив" – ЦСКА (2:2) в рамках 16-го тура чемпионата. Речь идет об эпизоде в самом конце встречи, произошедшем на 90+2 минуте.

По записи видно, что полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум бежал к полузащитнику "Локо" Игорю Денисову, собиравшемуся сделать передачу в штрафную площадь. Подбежал, сделал движение правой рукой, пробежал рядом с Денисовым – тот через мгновение упал на газон. Главный арбитр Сергей Карасев к этому времени уже перевел взгляд влево – на игрока, которому железнодорожник отдал пас. Никакой реакции судьи на падение железнодорожника не последовало. Крупным планом случившееся не показали. Хотя камера у ворот ЦСКА была направлена как раз на Вернблума и Денисова.

– К нам обратились из КДК с просьбой пояснить позицию судей по этому эпизоду. Вопрос не рассматривался, пока не получена позиция судей, – сказал глава департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский. (Сергей ЕГОРОВ)

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