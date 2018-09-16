Каррера подождал Рахимова и обнял его

Стартовал матч седьмого тура чемпионата России между "Спартаком" и "Ахматом". Перед началом встречи главные тренеры команд тепло поприветствовали друг друга. Рулевой красно-белых Массимо Каррера подождал коллегу Рашида Рахимова в подтрибунном помещении "Открытие Арены" и с улыбкой обнял.

Отметим, что рукопожатие Карреры с Романом Пилипчуком, если оно и было, не попало в телетрансляцию. Ранее Пилипчук помог итальянцу завоевать золото в "Спартаке", а потом со скандалом ушел из команды. Недавно он стал помощником Рахимова в "Ахмате".

#СпартакАхмат Каррера перед игрой с "Ахматом" обнялся с Рахимовым. Пилипчук в это время уже сидел на скамейке pic.twitter.com/76xoIcs4oP – СЭ Спартак (@spartak_se) 16 сентября 2018 г.

"Спартак" – "Ахмат": трансляция