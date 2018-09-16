19:05 | Футбол — РПЛ

Каррера подождал Рахимова и обнял его

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Стартовал матч седьмого тура чемпионата России между "Спартаком" и "Ахматом". Перед началом встречи главные тренеры команд тепло поприветствовали друг друга. Рулевой красно-белых Массимо Каррера подождал коллегу Рашида Рахимова в подтрибунном помещении "Открытие Арены" и с улыбкой обнял.

Отметим, что рукопожатие Карреры с Романом Пилипчуком, если оно и было, не попало в телетрансляцию. Ранее Пилипчук помог итальянцу завоевать золото в "Спартаке", а потом со скандалом ушел из команды. Недавно он стал помощником Рахимова в "Ахмате".

 

"Спартак" – "Ахмат": трансляция

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 7-й тур
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