Каррера ответил на вопрос, получится ли у Рианчо в "Спартаке"

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера на пресс-конференции в Москве заявил, что человека, возглавляющего команду, нужно любить за результат.

- Рианчо готов стать таким же любимцем болельщиков как и вы?

- Нас любят за результат. Не потому, что мы блондины, брюнеты, красивые или не очень. Тренера любят за то, что он дает результат. За другое тренера любить сложно. (Александр Рогулев)

22 октября было объявлено об уходе 54-летнего Карреры с поста главного тренера "Спартака". Итальянский специалист возглавлял команду с лета 2016 года. Под руководством Карреры красно-белые выиграли чемпионат России сезона-2016/17 и Суперкубок России-2017.

В текущем сезоне "Спартак" после 11 туров занимает 7-е место в РПЛ, имея в активе 18 очков.

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