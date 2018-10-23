Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера не стал комментировать свою отставку. 54-летний итальянец сегодня провел прощальный обед в ресторане "Ласточка", на котором присутствовал весь основной состав команды, кроме хавбека Дениса Глушакова.
Каррера не стал говорить об уходе из "Спартака" pic.twitter.com/aTwrMfouWG– СЭ Спартак (@spartak_se) 23 октября 2018 г.
Каррера был отправлен в отставку с поста главного тренера "Спартака" 22 октября. Завтра он проведет пресс-конференцию в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Под руководством Карреры "Спартак" становился чемпионом России в сезоне-2016/17, а также выигрывал Суперкубок страны.
"Спартак" после 11 туров занимает 7-е место в РПЛ, имея в активе 18 очков.
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