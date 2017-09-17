Каррера и Таски: всплеск эмоций после замены в матче с "Тосно"

Решение главного тренера "Спартака" Массимо Карреры заменить защитника Сердара Таски на форварда Квинси Промеса на 36-й минуте матча 10-го тура премьер-лиги с "Тосно" в Санкт-Петербурге спровоцировало конфликтную ситуацию. Получив численный перевес после удаления хавбека хозяев Виталия Шахова на 29-й минуте, итальянский специалист изменил расстановку и отказался от схемы с тремя центральными защитниками.
Таски негативно отреагировал на замену и не собирался жать руку главному тренеру в технической зоне. Каррера со своей стороны также воспринял жест футболиста эмоционально, остановил его и начал объяснять причину своего решения. Только после этого они обменялись рукопожатием.
– Заменил Таски, потому что соперник оказался в меньшинстве. Не было смысла действовать в три центральных защитника. Надо было убрать одного иностранца, чтобы выпустить Промеса. Это был тактический выбор, – ответил на вопрос о замене Каррера на послематчевой пресс-конференции.
Отметим, что это уже не первый случай, когда футболисты "Спартака" демонстрируют недовольство заменами. Ранее руку Каррере отказывались жать другие игроки – в частности, Луиз Адриану и тот же Промес.
При этом на вопрос, есть ли психологические проблемы в команде, Каррера после игры с "Тосно" заметил:
– Проблем нет. Попробуйте спросить об этом у команды. С моей точки зрения все нормально. Если у игроков есть какие-то проблемы по отношению ко мне – нужно спрашивать у них.
aug081266
Уже третий...Что-то стухло...Наверное,мясо...
18:24
onlywhitespartak
Самое лучше чтоб Федун не доработал )) в это конечно не верится , так что Родионов и Измайлов как минимум должны уйти !!!карреру упорно сливают походу кому то руки мешает греть
18:21