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16:15 | Футбол — РФПЛ

Каррера и Таски: всплеск эмоций после замены в матче с "Тосно"

Сегодня. Санкт-Петербург. "Тосно" - "Спартак" - 2:2. Массимо КАРРЕРА и Сердар ТАСКИ. Фото ФК "Спартак" Выход Квинси Промеса. Фото twitter.com Массимо Каррера и Сердар Таски после замены. Фото twitter.com
Сегодня. Санкт-Петербург. "Тосно" - "Спартак" - 2:2. Массимо КАРРЕРА и Сердар ТАСКИ. Фото ФК "Спартак"
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Решение главного тренера "Спартака" Массимо Карреры заменить защитника Сердара Таски на форварда Квинси Промеса на 36-й минуте матча 10-го тура премьер-лиги с "Тосно" в Санкт-Петербурге спровоцировало конфликтную ситуацию. Получив численный перевес после удаления хавбека хозяев Виталия Шахова на 29-й минуте, итальянский специалист изменил расстановку и отказался от схемы с тремя центральными защитниками.

Таски негативно отреагировал на замену и не собирался жать руку главному тренеру в технической зоне. Каррера со своей стороны также воспринял жест футболиста эмоционально, остановил его и начал объяснять причину своего решения. Только после этого они обменялись рукопожатием.

Массимо Каррера и Сердар Таски после замены. Фото twitter.com
Массимо Каррера и Сердар Таски после замены. Фото twitter.com

– Заменил Таски, потому что соперник оказался в меньшинстве. Не было смысла действовать в три центральных защитника. Надо было убрать одного иностранца, чтобы выпустить Промеса. Это был тактический выбор, – ответил на вопрос о замене Каррера на послематчевой пресс-конференции.

Выход Квинси Промеса. Фото twitter.com
Выход Квинси Промеса. Фото twitter.com

Отметим, что это уже не первый случай, когда футболисты "Спартака" демонстрируют недовольство заменами. Ранее руку Каррере отказывались жать другие игроки – в частности, Луиз Адриану и тот же  Промес.

При этом на вопрос, есть ли психологические проблемы в команде, Каррера после игры с "Тосно" заметил:

– Проблем нет. Попробуйте спросить об этом у команды. С моей точки зрения все нормально. Если у игроков есть какие-то проблемы по отношению ко мне – нужно спрашивать у них.

Трансляция матча "Тосно" - "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 10-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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aug081266

Уже третий...Что-то стухло...Наверное,мясо...

18:24

onlywhitespartak

Самое лучше чтоб Федун не доработал )) в это конечно не верится , так что Родионов и Измайлов как минимум должны уйти !!!карреру упорно сливают походу кому то руки мешает греть

18:21