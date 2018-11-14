23:30 | Футбол — РПЛ

Карпин объяснил, почему не собирался уходить из "Ростова" в "Спартак"

Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Обсудить
1

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал, почему он не возглавил "Спартак" после отставки Массимо Карреры. Главным тренером красно-белых стал покинувший тульский "Арсенал" Олег Кононов.

– Одна из причин заключается в том, что посчитал неправильным оставлять "Ростов" сейчас, – сказал специалист в эфире "Матч ТВ". – После того доверия со стороны руководства клуба, губернатора и болельщиков, я считаю, это неправильно. Создана отличная команда, есть хорошие условия, здесь комфортно находиться. Можно много эпитетов привести. Неправильно на половине пути бросать начатое, прежде всего, по отношению к "Ростову". Начиная с президента – человека, который вокруг себя собрал конкурентоспособную команду, клуб, тренерский штаб и футболистов. Такую команду не хочется покидать.

Слухи про мое требование "Спартаку" обеспечить защищенный контракт и условия по трансферам? Раньше говорили: "Не читайте советских газет". Теперь интернет наш тоже читать не стоит. Это написал один человек, которого, естественно, нигде и близко не было. С чего человек там что-то берет, вообще непонятно. Если говорить про защищенный контракт и про трансферы, то до этого дело вообще не дошло, поэтому что вообще об этом говорить.

Все о турнире российской премьер-лиги – здесь.

 

 

Опрос

Олег Кононов - это тот тренер, который нужен "Спартаку"?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

Обсудить
1
Загрузка...
Материалы сюжета: "Спартак": Каррера уволен, Кононов назначен
Материалы других СМИ
Загрузка...