Как взять человека за горло. Инструкция Массимо Карреры

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в понедельник выступил на вечере ForbesLife в Московском оперном центре. В соцсетях появился фрагмент с лекцией итальянского специалиста. В ходе мастер-класса о лидерстве и мотивации в спорте наставник чемпионов России в красках рассказал об управлении командой и вспомнил известную историю.

Приняв "Спартак" после отставки Дмитрия Аленичева, Каррера на первой тренировке внезапно схватил за горло переводчика Артема Фетисова. Тем самым итальянец решил наглядно показать футболистам, чего от них требует – "хватать" и не отпускать соперника в игре.

Напомним, в сезоне-2016/17 "Спартак" под руководством Карреры стал чемпионом России впервые за 16 лет. Во вторник красно-белые проведут утреннюю тренировку в Тарасовке и вылетят в Испанию на матч 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов против "Севильи".

Матч "Севилья" – "Спартак" пройдет 1 ноября, начало – в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.