Илья Максимов: "Арсеналу" очень нужна победа, делаем все для этого"

Полузащитник тульского "Арсенала" Илья Максимов в перерыве матча 6-го тура чемпионата России против "Урала" отметил, что команда изначально планировала начать игру агрессивно и забить. Отметим, что туляки к 10-й минуте повели в счете 2:0.

– Мы изначально запланировали агрессивно играть с первых минут и забить. Так и вышло, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Максимов. – В целом контролируем игру. Получили нелепый случайный гол. Во втором тайме надо забить еще и успокоить игру.

Всегда делаем акцент на то, чтобы не пропускать. Не важно, на первой или последней минуте. Нам сегодня очень нужна победа. Для этого делаем все.

Трансляция матча "Арсенал" - "Урал"