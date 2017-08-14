20:30 14 августа | Футбол — РФПЛ

Илья Максимов: "Арсеналу" очень нужна победа, делаем все для этого"


Полузащитник тульского "Арсенала" Илья Максимов в перерыве матча 6-го тура чемпионата России против "Урала" отметил, что команда изначально планировала начать игру агрессивно и забить. Отметим, что туляки к 10-й минуте повели в счете 2:0.

– Мы изначально запланировали агрессивно играть с первых минут и забить. Так и вышло, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Максимов. – В целом контролируем игру. Получили нелепый случайный гол. Во втором тайме надо забить еще и успокоить игру.

Всегда делаем акцент на то, чтобы не пропускать. Не важно, на первой или последней минуте. Нам сегодня очень нужна победа. Для этого делаем все.

Трансляция матча "Арсенал" - "Урал" 

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 6-й тур. ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
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