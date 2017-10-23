Игроки "Зенита" получили два выходных после матча с ЦСКА

Игроки "Зенита" получили два дня выходных после гостевого матча 14-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:0), сообщает официальный сайт санкт-петербургского клуба. В полном составе команда соберется в среду и начнет подготовку к следующей встрече против "Локомотива". Планируется, что футболисты проведут две тренировки.

Во вторник в тренировочном центре "Зенита" соберутся игроки, не принимавшие участие в тренировках национальных сборных.

Матч "Зенит" – "Локомотив" пройдет 29 октября и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.