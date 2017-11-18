Игорь Шалимов: "Так нельзя играть"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов заявил, что его команда сама виновата в поражении от "Спартака" (1:4) в 17-м туре премьер-лиги. Специалист назвал первый гол красно-белых переломным моментом в игре.

– То, чего мы опасались, о чем предупреждали, мы и сделали, – сказал Шалимов. – Опять потери на ровном месте. Атак 6-7 мы сами организовали сопернику. Так нельзя играть. Уверенность теряется. Вперед бежать намного легче, чем назад.

В первом тайме нас прибили. С такой форой дальше играть тяжело против команды вроде "Спартака". Хотя забей мы в начале второго тайма, все могло пойти иначе. Пришлось идти вперед, оставляли зоны, отсюда такой счет. (Александр МУЙЖНЕК)