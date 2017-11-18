Игорь Шалимов: "Так нельзя играть"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов заявил, что его команда сама виновата в поражении от "Спартака" (1:4) в 17-м туре премьер-лиги. Специалист назвал первый гол красно-белых переломным моментом в игре.
– То, чего мы опасались, о чем предупреждали, мы и сделали, – сказал Шалимов. – Опять потери на ровном месте. Атак 6-7 мы сами организовали сопернику. Так нельзя играть. Уверенность теряется. Вперед бежать намного легче, чем назад.
В первом тайме нас прибили. С такой форой дальше играть тяжело против команды вроде "Спартака". Хотя забей мы в начале второго тайма, все могло пойти иначе. Пришлось идти вперед, оставляли зоны, отсюда такой счет. (Александр МУЙЖНЕК)
vialiy
Поражаюсь выдержке Галицкого... Шалимов - уровень ПФЛ.
19:36
Tribunal Z
Петя Победа футбола! Обе команды играли в атакующем стиле. Сегодня так больше никто сыграть не сможет!==== Петя Петя петушок, золотой гребешок, маслянна головушка, красная бородушка, ты не бредишь, скорее ты футбол только сегодня впервые увидел
19:33
Tribunal Z
А мне жаль Галицкого, думаю он не достоин такого чтобы так команда его играла. Шалимов уйди по нормальному
19:32
Haiaxi
Шалимову давно пора понять, что Краснодар - не его формат. Ему надо в ФНЛ на стажировку.
19:21
Петя
Победа футбола! Обе команды играли в атакующем стиле. Сегодня так больше никто сыграть не сможет!
19:19
YurySochy
И не стыдно этому алкоголику? Честный человек давно ушел бы в отставку! Пы Сы Наконец-то СЭ уткнет фонтан од в пользу Смолова! Задолбали
18:57
acdctnt
Так нельзя тренировать
18:54