18:52 | Футбол — РФПЛ

Игорь Шалимов: "Так нельзя играть"

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Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов заявил, что его команда сама виновата в поражении от "Спартака" (1:4) в 17-м туре премьер-лиги. Специалист назвал первый гол красно-белых переломным моментом в игре.

– То, чего мы опасались, о чем предупреждали, мы и сделали, – сказал Шалимов. – Опять потери на ровном месте. Атак 6-7 мы сами организовали сопернику. Так нельзя играть. Уверенность теряется. Вперед бежать намного легче, чем назад.

В первом тайме нас прибили. С такой форой дальше играть тяжело против команды вроде "Спартака". Хотя забей мы в начале второго тайма, все могло пойти иначе. Пришлось идти вперед, оставляли зоны, отсюда такой счет. (Александр МУЙЖНЕК)

Краснодар - Спартак М

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 17-й тур
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КОММЕНТАРИИ (7)
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vialiy

Поражаюсь выдержке Галицкого... Шалимов - уровень ПФЛ.

19:36

Tribunal Z

Петя Победа футбола! Обе команды играли в атакующем стиле. Сегодня так больше никто сыграть не сможет!==== Петя Петя петушок, золотой гребешок, маслянна головушка, красная бородушка, ты не бредишь, скорее ты футбол только сегодня впервые увидел

19:33

Tribunal Z

А мне жаль Галицкого, думаю он не достоин такого чтобы так команда его играла. Шалимов уйди по нормальному

19:32

Haiaxi

Шалимову давно пора понять, что Краснодар - не его формат. Ему надо в ФНЛ на стажировку.

19:21

Петя

Победа футбола! Обе команды играли в атакующем стиле. Сегодня так больше никто сыграть не сможет!

19:19

YurySochy

И не стыдно этому алкоголику? Честный человек давно ушел бы в отставку! Пы Сы Наконец-то СЭ уткнет фонтан од в пользу Смолова! Задолбали

18:57

acdctnt

Так нельзя тренировать

18:54