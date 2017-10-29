Игорь Шалимов: "Кто-то сидит и ждет, когда "Краснодар" проиграет"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после победы над "СКА-Хабаровск" (4:1) в матче 15-го тура чемпионата России сказал, что после первого круга команда находится в нормальном положении. "Быки" располагаются на 4-м месте в турнирной таблице, набрав 24 очка. Отставание от идущего первым "Локомотива" составляет 8 баллов.

- По итогам первого круга насколько далеки к тому, где планировали находиться к этому времени?

- Мы ни к какой позиции не планировали находиться. Мы стремимся играть в свой футбол, не отходить от него. Где-то 4 команды повыше нас уровнем. Где-то надо что-то поменять, но это вряд ли. Чтобы обыграть "Зенит" в Питере, нам надо владеть мячом 30 на 70. Но это нереально. Находимся там где находимся, в нормальном положении

- Что можете сказать по поводу критики в ваш адрес?

- Я не знаю, кто это требовал, потому что опять 18 тысяч было на стадионе. В интернете были заголовки о нашем поражении. После матча с "Анжи", например, читал. Но все говорит о чем - о том, что болельщики "Краснодара" находятся не в этой помойке, а приходят на стадион. Мы играем для них. А кто-то, может, сидит и ждет, когда мы проиграем, чтобы гадости написать.

- Есть ли у вас в планах удивить ЦСКА, "Зенит" и так далее изменениями в вашей игре?

- Удивить можем только тем, что сядем в своей штрафной в 10 метрах от ворот. Но нам надо доходить до того, чтобы мы выигрывали у этих команд благодаря своему футболу. (Екатерина ПОТАПОВА)